Aile İşletmeleri: Geleceği Planlama Programı Düzenlendi

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ile AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi, 10 yıl önce ile kıyaslandığında ailenin mirasını geliştirmenin eskisinden daha kolay olmadığını belirterek, "Ailenin varlığı jenerasyonel bir serüvendir. Sizin de şirketi kuran aile büyüklerinin yaptığı şeye daha fazla şey eklemeniz gerekiyor." dedi.

Yousef Hassan Khalawi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Young Business Hub, İslam Odası Eğitim Akademisi ve Emlak Katılım ortaklığında düzenlenen "Aile İşletmeleri: Geleceği Planlama" etkinliği kapsamında, Orta Doğu ve Türkiye'nin önemli aile şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

İslam ekonomisi, yönetim, uluslararası hukuk, aile işletmeleri ve İslami vakıf alanlarında geniş deneyime sahip, işletme yönetimi ve geliştirme alanında uluslararası bir danışman olan Khalawi'nin konuşmacı olarak yer aldığı "Aile İşletmeleri: Geleceği Planlama" programı, 30 katılımcıyla düzenlendi.

Katılımcıların İslami finans ilkeleri doğrultusunda aile kuruluşlarını yönetmenin zorluklarını ve fırsatlarını keşfettiği etkinlik, Khalawi'nin konuşmasından sonra soru cevap oturumuyla devam etti.

Aile şirketlerini desteklemenin öneminin bilincinde olan bu program, bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşımı için kapsamlı bir platform sağlamayı amaçlıyor. Hem akademik bilgiler hem de pratik çözümler sunacak olan program, katılımcıların işletmelerini geliştirmek için uygulanabilir stratejilerle ayrılmalarını sağlamayı hedefliyor.

Program, büyük işletme sahibi ailelerin, işletmelerinin geleceğini nasıl güvence altına alabilecekleri ve aile işletmelerinde sürdürülebilir verimliliği nasıl sağlayabilecekleri konusunda deneyimlerin paylaşılacağı akademik ve pratik bir platform oluşturuyor.

Aile şirketlerini yönlendiren temel değerler ve bu şirketlerdeki rol ve görevlerin vurgulandığı bu etkinlik, önde gelen iş ailelerinin üyelerinin, aile şirketlerini İslami finans ilkeleri doğrultusunda sürdürme ve geliştirme konusunda değerli iç görüler ve pratik bilgiler edinmeleri için de bir fırsat sunuyor.

Khalawi, etkinlikte yaptığı konuşmada, iş dünyasında olgular üzerinden gelecek oluşturulduğunu belirterek, o yüzden de en iyi hizmetlerin satın alınmasına odaklanılması ve daha sonra aile şirketinin yetenekleri için bunların kullanılması gerektiğini ifade etti.

İş yaparken "detayın da detayına" odaklanılması gerektiğinin önemine dikkati çeken Khalawi, "Öbür türlü hayatımda şunu fark ettim, detaylara önem vermeyen insanlar kaybediyorlar. Hem de çok kısa bir sürede kaybediyorlar." diye konuştu.

Yousef Hassan Khalawi, aile şirketi sahiplerine kendileri veya çocukları için en iyisini yapmaları nasihatinde bulunarak, "Yani bu bir elit olmak değil. Bir diğer faktör de odaklanmak istediğim, aile işi, normal bir şeydir. Her bir girişimci kim olursa güçlü bir iş oluşturduklarında bunlar artık başarılılar demektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Servet veya varlık oluşturma, şu andaki gibi hiçbir zaman kolay olmadı"

Servet veya varlık oluşturmanın şu andaki gibi hiçbir zaman kolay olmadığına işaret eden Khalawi, şu andaki zenginler listesini oluşturanların çoğunluğunun servetlerinin ailesinden miras kaldığına dikkati çekti.

Khalawi, zenginleşmenin büyümesinin daha önce olmadığı kadar kolay olduğunu aktararak, "Sıfırdan başlayıp bir zenginliğe ulaşmaktansa, zenginlikten bir zenginliğe ulaşmak daha kolay." ifadesini kullandı.

10 yıl önce ile kıyaslandığında ailenin mirasını geliştirmenin eskisinden daha kolay olmadığını belirten Khalawi, "Ailenin varlığı jenerasyonel bir serüvendir. Sizin de şirketi kuran aile büyüklerinin yaptığı şeye daha fazla şey eklemeniz gerekiyor." dedi.

Yousef Hassan Khalawi, aile şirketlerinde iş hayatının işi yapma tarzına bağlı olduğunu belirterek, "Kişisel hayat da iş hayatı da önemli. Aslında İkisine de ihtiyacımız var. İş hayatında değişme ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

Aile şirketi sahiplerinin iş ve hayat arasındaki bağlantıları kaliteli olarak tuttuklarında her zaman başarılı olacaklarını ifade eden Khalawi, yeni sektörlerde yeni fırsatlar oluşturulduğunda her zaman gençlerden büyük bir katılım olabildiğini kaydetti.

"Bu tür etkinlikler iş sektöründeki bağların kurulması açısından önemli"

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan da İslam İşbirliği Gençlik Forumu olarak hem İslami finansın gelişmesi hem de ikili ilişkilerin kuvvetlenmesi açısından bu tür programların önemli olduğunu dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin, iş sektöründeki bağların kurulması açısından önemine işaret eden Ayhan, "Ekonomik bağların hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde karşılık bulacağına inanıyoruz." sözlerini sarf etti.

Ayhan, bu programın akabinde çeşitli ülkelere odak grupları olarak ticari ziyaretler yapıp ve genç iş insanlarını geliştirmek istediklerini belirterek, "ICYF olarak gençliğin her yönde kalkınmasını hedeflediğimiz için bu da ekonomik kalkınmadaki işlerimizden bir tanesi." diye konuştu.