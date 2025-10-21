Alarko Holding 2024 yılına ilişkin GRI Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu paylaştı

Alarko Holding, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanındaki performansına yer verdiği 2024 yılına ilişkin GRI Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu "Sadece Sürdürülebilirlik" başlığıyla yayımladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, raporda biçim ile içerik arasındaki denge yeniden tanımlanırken, grafik öğelerden, görsellerden ve renkten arındırılmış sade tasarımıyla dijital karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

GRI (Global Reporting Initiative – Küresel Raporlama Girişimi) standartları doğrultusunda hazırlanan rapor, şirketlerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini uluslararası ölçekte şeffaf ve karşılaştırılabilir şekilde ortaya koymalarını sağlayan küresel bir raporlama çerçevesi sunuyor.

Alarko Şirketler Topluluğu, 70 yılı aşan deneyiminden aldığı güçle, 2050 Net Sıfır hedefini bir stratejik dönüşüm fırsatı olarak görürken, yeni sektörlerde sorumlu yatırımlarla büyürken, mevcut faaliyet kollarında çok boyutlu sürdürülebilirlik projeleri yürütüyor.

Enerjide yenilenebilir üretim kapasitesini büyüten şirket, temiz enerjiye geçişi dağıtım faaliyetleriyle de destekliyor. I-REC sertifikaları aracılığıyla hem kendi bünyesinde hem de iş dünyasında yeşil enerji kullanımını teşvik edem Alarko Enerji Grubu tüm yeni yatırımlarını temiz enerji odağında gerçekleştiriyor.

Grup, mevcut 140 megavat (MW) kurulu gücünü beş yıl içinde 3,5 kat artırarak 640 megavata ulaştırmayı hedefliyor. Grup ayrıca, enerji depolama sistemleri ve lityum-iyon batarya üretimi gibi geleceğin teknolojilerine yatırım yaparak Türkiye'nin enerji dönüşümünde etkin bir paydaş olma kararlılığını sürdürüyor.

Sürdürülebilir ve güvenli gıdaya erişimi artırıyor

Modern seracılıktan niş gübre üretimine, tohum ıslahından katma değeri yüksek kurutulmuş gıdaya uzanan 360 derece bir tarım ekosistemi inşa eden Alarko, kısa sürede ülkenin en büyük tarım yatırımcısı konumuna ulaştı. 2028'e kadar Türkiye'de ve Kazakistan'da 10 bin dönüm modern sera hedefiyle ilerleyen Alarko Tarım Grubu, teknolojiyi, bilimi ve kadın emeğini aynı potada buluşturarak verimlilik çıtasını yükseltiyor.

Döngüsel kaynak yönetimi anlayışıyla jeotermal enerji, su ve bitkisel atıklar yeniden ekonomiye kazandırılırken, bitki zararlılarıyla biyolojik mücadele yöntemleri uygulanarak kalıntısız ürünler yetiştiriliyor.

Modern bilimin ışığında yürütülen AR-GE çalışmalarıyla gübre ve tohum üretiminde yenilikçi çözümler geliştiren Alarko, kurutulmuş gıda alanındaki faaliyetleriyle tarım sektöründeki israfın da azaltılmasını sağlıyor. Avrupa'nın en büyük yeni nesil mikro granül gübre üretim fabrikasında çevreci üretim teknikleri uygulanırken, tesisin enerji ihtiyacının yüzde 55'inden fazlası güneş santrallerinden sağlanıyor.

Sanayi, turizm ve havacılıkta sürdürülebilir etkiye odaklanılıyor

Alarko Carrier, bu yıl üretim süreçlerinde tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşıladı. Tesiste üretilen elektriğin yüzde 70'i dağıtım şebekesi üzerinden sisteme verilerek enerji verimliliği ve yeşil üretim hedeflerinde önemli bir eşik aşıldı.

Turizm alanında Hillside markasıyla çevresel ve toplumsal sorumluluğu bütünleştiren örnek bir model ortaya koyan Alarko, misafirlerine yalnızca benzersiz bir tatil deneyimi sunmanın yanı sıra ekosistemin korunmasına, biyoçeşitliliğin devamına, yerel üreticilerin güçlenmesine ve turizm çalışanlarının sürdürülebilir refahına da katkı sağlıyor.

Havacılık sektöründe ise döngüsel ekonomi ilkelerini rehber edinen şirket, ömrünü tamamlamış büyük gövdeli yolcu uçaklarını kargo uçaklarına dönüştürerek sektöre yenilikçi ve çevreci bir iş modeli kazandırıyor.

Toplumsal etkiyi güçlendiren sosyal sorumluluk anlayışı

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın girişimciliği, nitelikli eğitim ve sosyal gelişim Alarko Şirketler Topluluğu'nun etki stratejisinin temel sütunlarını oluşturuyor.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olarak kadınların hem şirket bünyesinde hem de iş ve sosyal yaşamın tüm alanlarında eşit temsili için çalışmalar yürüten Alarko, grup şirketleriyle beraber çevre koruma, biyoçeşitlilik ve inovasyon alanlarının yanı sıra kültür ve sanat alanlarında da fark yaratan projelere imza atıyor.

Geçen yıl 25 farklı sosyal sorumluluk projesi ile 180 binin üstünde kişiye doğrudan erişerek pozitif etki yaratan topluluk, sosyal projelerde çıtasını daha da yükseltmeyi hedefliyor.

Sürdürülebilirlikte merkezi hedefler, otonom performans

Holding'in Ortaköy Merkez Yerleşkesi "Karbon Nötr Bina" kimliğini korurken, tüm şirketlerde etkin karbon yönetimini teşvik eden uygulamalar yaygınlaştırılıyor. Grup şirketleri genelinde uygulanan "Pozitif Etki – Yeşil Yaka Programı" ile sürdürülebilirlik yetkinliklerinin tüm organizasyona yayılması hedefleniyor.

Kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve insan kaynakları alanındaki örnek uygulamaların topluluk çapında benimsenmesi için "Ortak Etki" perspektifiyle sinerji yaratımı farklı platformlarla destekleniyor. Çatı politika ve hedeflerin her bir şirketin sektörel durumuna ve iş modeline göre özelleştirilmesi sağlanırken, topluluk genelinde sürdürülebilirlik odaklı metrikler, kurum karnelerine yüzde 5-10 arasında etki ediyor.

"Sorumlu İletişim Politikası" ile Türkiye'de bir ilke imza atan Alarko, şeffaf, veriye dayalı ve hesap verebilir bir iletişim kültürü benimsiyor.

"Yeşil aklama" (greenwashing) konusunda farkındalık yaratmak ve sürdürülebilirlik bilincini yükseltmek için topluluk çapında çalışmalar yürüten Alarko Holding, tüm bu kararlı adımların bir sonucu olarak Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'nde ilk 25 şirket arasında yer almaya, bu alandaki başarılarını, sertifikalarını ve ödüllerini artırmaya devam ediyor.

"Değer ekosistemimizi, sorumlu bir iletişim yaklaşımıyla aktarmaya gayret ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alarko Şirketler Topluluğu Üst yöneticisi (CEO) Ümit Nuri Yıldız, sürdürülebilirliği yalnızca bir raporlama zorunluluğu olarak değil, yatırımlarının, tüm iş süreçlerinin ve hedeflerinin temelini oluşturan öncelikli bir sorumluluk alanı olarak benimsediklerini belirtti.

Yıldız, çevresel ayak izini en aza indirecek şekilde tasarlanan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu da bu anlayışın somut bir yansıması olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Raporumuzda 2050 Net Sıfır hedefimiz doğrultusunda varlık gösterdiğimiz tüm sektörlerdeki göstergelerimize, geleceğin enerjisindeki rolümüze, verimlilik, teknoloji ve döngüsel ekonomi alanındaki iyi uygulamalarımıza, toplumsal projelerimizin yanı sıra gelecek projeksiyonlarımıza da yer veriyoruz. Sorumlu yatırımcı kimliğiyle inşa ettiğimiz yeni değer ekosistemimizi tüm paydaşlarımıza yine sorumlu bir iletişim yaklaşımıyla aktarmaya gayret ettik. Nitelikli içeriği ve düşük karbonlu tasarımıyla iş dünyasına örnek olmasını umduğumuz GRI uyumlu Sürdürülebilirlik Raporumuzun tüm topluluğumuz için daha büyük başarılara basamak olmasını dilerim."