Alaplı Kuzusu Kestanesine Büyük İlgi

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde orman köylülerince toplanarak pazarda satışa sunulan coğrafi işaretli "Alaplı kuzusu" kestanesi rağbet görüyor. Fiyatı 200 ila 500 lira arasında değişen kestane, özellikle İstanbul, Bursa ve Ankara'dan gelen alıcıların gözdesi haline geldi.

İlçede günün ilk ışıklarıyla birlikte kurulan kestane pazarı, her yıl olduğu gibi bu sezon da büyük ilgi gördü. Yurdun dört bir yanından Alaplı'ya gelen vatandaşlar, sabah saat 04.00'ten itibaren yol kenarında açılan tezgahlarda kıyasıya pazarlık yaparak ürünlerini satın alıyor.

Alaplı-Yığılca dağlarında köylülerce doğal şekilde toplanan kestaneler, Kılburnu mevkiinde kurulan pazarda satışa sunuluyor. Bu yıl irili ufaklı olmasına göre 200 ila 500 lira arasında değişen fiyatlarla satılan kestaneler, bölgeyi adeta Türkiye'nin "kestane borsası"na dönüştürdü. İlçede bu sezon yaklaşık 30 ton kestane satışı bekleniyor.

"Zahmetli bir ürün, toplaması zor"

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan Mustafa Keskin, "Alaplı kuzu kestanesinin en belirgin özelliği çiğ olarak tüketilebilmesidir. Ormanlardan doğal, organik şekilde köylülerimiz topluyor. Zahmetli bir ürün, toplaması zor. İnşallah bu yıl bol ürün olur ve fiyatlar dengelenir" dedi.

"Lezzeti için kilometrelerce yol geliyoruz"

İstanbul'dan gelen Mehmet Meşeli, "Bursa'dan, İstanbul'dan, farklı illerden kestane almaya gelenler var. Alaplı kestanesi lezzetli, kabuğu ince ve kuzu kestanesi olduğu için bu kadar yolu geliyoruz. Herkes bu bölgenin kestanesini tercih ediyor" diye konuştu.

Düzce'den gelen Resul Lafcı ise, "Batı Karadeniz bölgesinin en meşhur kestane pazarı Çarşamba günleri burada kuruluyor. Buranın kestanesi küçük ama çok lezzetli. O yüzden herkes Alaplı'yı tercih ediyor" dedi.

"Bu kestane kışın ilaç"

Ankara'dan gelen Ahmet Keskin, "Ankara'dan sırf kestane almak için geliyoruz. Bu kestane, İç Anadolu'da en çok tercih edilen tür. Bursa, Kütahya, İzmir tarafında da var ama Alaplı kestanesi daha tatlı ve şekerli. Doyurucu özelliğinin yanı sıra içerdiği vitamin ve minerallerle kışın ilaç gibi geliyor" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK