Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Güneş Enerjisi Yatırımı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), geleceğe dönük sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği güneş enerjisi yatırımıyla ihtiyacının üzerinde enerji üretti.

ALKÜ'nün Enerji Performans Sözleşmesi modeliyle kamu kaynakları kullanılmadan 50 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi, hem üniversitenin 0,9 megavatlık yıllık tüketimini karşıladı hem de 1,7 megavatlık üretim fazlası sağladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 10. Verimlilik Proje Ödülleri'nde Kamu Kategorisi'nde Türkiye 3'üncüsü olan proje, kamuda performans sözleşmesiyle yapılan ilk GES özelliği taşıyor.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, AA muhabirine, bu projenin yalnızca enerji üretimi değil, üniversitenin genel sürdürülebilirlik vizyonunun bir parçası olduğunu söyledi.

Projeye ilk başlanıldığında deniz üstü ya da durgun suda kurulabilecek sistemlerin değerlendirildiğini aktaran Türkdoğan, performans ve uygulanabilirlik açısından kampüs çatılarının ve otoparkların daha verimli bulunduğunu, bu doğrultuda da projenin uygulamaya alındığını belirtti.

Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Türkdoğan, "Bizi farklı kılan, bu projenin kamuda Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) modeliyle hayata geçirilen ilk güneş enerjisi sistemi olmasıdır. Yatırımcı firma tarafından yaklaşık 50 milyon liralık yatırımla kurulmuş ve üniversitemizin bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Sistem, ilk günden itibaren üniversitemizin mülkiyetindedir; firma ise 14 yıl boyunca sağlanan enerji tasarrufu üzerinden belirlenen oran doğrultusunda gelir elde edecektir." dedi.

"Yılda 33 bin ağacın karbon emisyonunu dengeleyecek bir sistemi hayata geçirdik"

Üniversitenin yıllık enerji tüketiminin 0,9 megavat olduğunu söyleyen Türkdoğan, üretimin ise 1,7 megavat olduğu bilgisini verdi.

Türkdoğan, kendi tüketimlerini karşılamanın yanında gelir de elde ettiklerini vurgulayarak, "Proje, sadece sürdürülebilirlik açısından değil, maddi anlamda da büyük kazanım getiriyor. Üretilen enerji, 4 kişilik bir ailenin yaşadığı yaklaşık 600 dairenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. 2024 yılı içinde kaba taslak 9,5 milyon liralık kar elde ettik." diye konuştu.

Projenin en değerli çıktılarından birinin de çevresel katkı olduğunu söyleyen Türkdoğan, yılda 33 bin ağacın karbon emisyonunu dengeleyecek bir sistemi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Yerleşkede kurulan elektrikli şarj istasyonlarının engelli araçları ve elektrikli bisikletleri de desteklediğini belirten Türkdoğan, "Kampüs içinde öğrencilerin ulaşımı için elektrikli skuterleri teşvik edeceğiz. Enerjiden elde ettiğimiz gelirle yeni yatırımlar yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Türkdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 11 kategoride toplam 613 projenin değerlendirildiği yarışmaya katıldıklarını hatırlatarak, kamu kurumları arasındaki kategoride üçüncülük ödülünü aldıklarını ifade etti.

Aldıkları ödülün farkındalığı artırdığını vurgulayan Türkdoğan, elektrikli şarj istasyonları konusunda taleplerin geldiğini, diğer üniversitelerin de performans sözleşmesiyle yapılan bu projeyi örnek almak için bilgi talep ettiğini kaydetti.

Enerji tasarrufu ve verimliliğin artırılmasının yanı sıra kampüs genelinde sürdürülebilirliğin hissedilmesinin projeye değer kattığını dile getiren Türkdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yatırım yapmayı düşündüğümüz projelerimiz var; Gazipaşa, Akseki ve Cikcilli kampüslerimizi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kriterlerine göre yapmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir enerjinin yanında kirli suyun, yağmur sularının temizlenmesi, değerlendirilmesi, su verimliliği, yeşil alanın artırılması, sıfır karbon sağlanması gibi değerlere önem veriyoruz. Bu doğrultuda tüm kampüsleri bu değerlerle monte ederek enerji üretimimizi 4 megavata kadar çıkarmak istiyoruz."