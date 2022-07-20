Giresun'da esnafı ziyaret eden Akşener'den fındık fiyatı önerisi: En az 74 lira olmalı - Haberler

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Giresun'da esnafı ziyaret eden Akşener'den fındık fiyatı önerisi: En az 74 lira olmalı

Demirören Haber Ajansı - Hakan Kabahasanoğlu - Ekonomi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hasada kısa süre kala fındığın başkenti Giresun'da esnaf ve halk ziyareti yaptı. Fındık üreticisini ezdirmeyeceklerini belirten Akşener, "Fındık en az 3,5 dolar yani 74 lira olmalı, dolar artarsa fiyat da artmalı" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karadeniz gezisinin ilk gününde Giresun'da esnaf ve halkla buluştu. Akşener, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde halka hitap etti. Akşener, Yağlıdere ilçesindeki konuşmasında KYK faiz borçlarının silinmesine ilişkin, üniversite mezunu gençler için istihdam yaratılması gerektiğini söyledi.

Giresun'da esnafı ziyaret eden Akşener'den fındık fiyatı önerisi: En az 74 lira olmalı

"EYT BİR AN ÖNCE ÇIKARILMALI"

Bulancak'ta halka seslenen Akşener, EYT'nin bir an önce çıkarılması gerektiğini belirterek, gençlerin iş bulamadığını gerçekleştirilen mülakatların da adil yapılmadığını savundu.

Giresun'da esnafı ziyaret eden Akşener'den fındık fiyatı önerisi: En az 74 lira olmalı

"FINDIK EN AZ 74 LİRA OLMALI"

Akşener, fındık taban fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söyleyerek, "Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Karadeniz genci burada üretirse Türkiye gelişir. Karadeniz insanı Meksika üzerinden Amerika'ya giderse, onun yerini sığınmacı alır. Fındık üreticisini ezdirmeyeceğiz. Fındık en az 3,5 dolar yani 74 lira olmalı, dolar artarsa fiyat da artmalı" dedi.

Giresun'da esnafı ziyaret eden Akşener'den fındık fiyatı önerisi: En az 74 lira olmalı

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Ekonomi

Meral Akşener İYİ Parti Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Cabir Çomoğlu:

3.5 dolar 74lira nasil yapiyor acaba

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Burak Ergül:

Dediği fiyat olursa şuan 90 lira olan fındık 200 tl olur , Dolara bağlı ücretten dolayı Ülkenin dolar bağımlılığı artar zaten hükümetin yapmış oldu hatalı yap işlet devret sözleşmelerindeki dolar bağımlılığıyla beraber kurdaki en ufak harekette hepten alabora oluruz .

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ali cik:

O fiyata tüketici almaz ! Durum daha vahim olur !

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