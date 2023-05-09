Aksaray sokaklarında Togg heyecanı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Aksaray Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara sergilendi. Togg'u görmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

Türkiye'nin milli ve yerli aracı Togg ilk olarak Aksaray Belediyesi önüne geldi. Togg'u burada Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve yüzlerce vatandaş karşıladı. Karşılamada yüzlerce vatandaş araçla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. İzdihamın yaşandığı Aksaray sokaklarında Togg vatandaşların arasından ilerleyerek 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na getirildi.

"Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçekleşmiş oldu"

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Togg'un Aksaray'a geldiğini, önemli bir gün olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile öncesinde yapılan çalışmalar ve 2017 yılında başlatılan fabrika kurulumu ile başlatılan çalışmaların neticesini hamdolsun bugün almış bulunmaktayız. Ülkemizin ilk yerli ve milli aracı Togg şu an Aksaray'ımızda. Seri üretime geçti. Teslimatlar başladı. Belli planlamalar dahilinde, talep eden tüm vatandaşlarımıza ilerleyen aylarda teslimatlar gerçekleşecek. Bugün de biz bunu törenle Aksaray'daki vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. Şimdi bineceğiz ve şehir turu yapacağız. Emeği geçen herkese, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçekleşmiş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aksaraylı hemşerihlerimize de bugün böyle bir şöleni yaşatmış olmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu belirten Başkan Dinçer, sözlerine şöyle devam etti:

"60 yıllık duyulan özlemin sonucu bugün aslında... 60 yıldır ülkemiz kendi aracını üretemez, kendi uçağını üretemez, savaş gemisini üretemez bir haldeydi. Ama geldiğimiz süreçte savaş gemimiz, uçağımız, tankımız, helikopterimiz ve en nihayetinde kendi otomobilimizi de üretmiş olduk. Dünya liginde yarışacak, batarya ve elektrikle çalışan, son derece modern bir araç. İnşallah Aksaraylı hemşehrilerimize, ülkemize tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Vatandaşlar ise çok duygulu anlar yaşadıklarını ifade ederek, "60 yıldır araba üretemeyen ülke araba üretti. Çok onurlu ve gururluyuz. İşte yerli ve milli arabamız Togg Aksaray'da. Yüzlerce, binlerce araç var ama bir tane araç bütün araçların tamamın üstünde bir heyecan oluşturdu, mutluluk oluşturdu. Vatandaşlarımız gerçekten çok büyük ilgi ve alaka gösteriyor. Bu bizim, milli, ilk defa ülkemizin yapmış olduğu, milletimizin, vatandaşlarımızın yapmış olduğu araç, bu nedenle çok mutluyuz. Emeği geçen herkesse teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum" dedi. - AKSARAY