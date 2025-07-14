Aksa Doğalgaz, 2024 Yılı Faaliyet Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

Aksa Doğalgaz, 2024 yılı faaliyet raporu ve sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Her iki rapor şirketin yıl içerisinde gerçekleştirdiği atılımları, stratejik büyüme vizyonunu, sürdürülebilir finansal ve çevresel etki faaliyetleri ile gelecek hedeflerini anlatıyor.

Türkiye genelinde 62 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğuyla 29 il merkezi, 339 ilçe ve beldede 7,3 milyon abonesini doğal gazla buluşturan Aksa Doğalgaz, 2024 yılı performansı, sürdürülebilir büyüme ve çevresel etki çalışmalarını detaylıca açıkladığı faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarını yayınladı.

'Güçlü ve Doğal Büyüme' temasıyla yayınlanan faaliyet raporunda Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, "2024 yılında önemli atılımlar hayata geçirdik: Bursagaz ve Kayserigaz'ı bünyemize katarak stratejik büyüme vizyonumuzu yeni bölgelere taşıma, hizmet ağımızı daha da genişletme yönünde güçlü bir adım attık" diye konuştu.

"Doğallığın Gücüyle, Türkiye'nin Neredeyse Her Köşesinde" temasıyla hazırlanan sürdürülebilirlik raporu ise 1 Ocak-31 Aralık 2024 dönemini kapsıyor. Şirket raporda, sürdürülebilirlik çalışmalarının, tüm operasyonel faaliyetlerinin merkezinde yer aldığını çalışmalarından detaylarla birlikte aktardı.

2024'te FAVÖK tutarı 188 milyon dolar

Gerçekleştirdikleri faaliyetlerin doğal gazı ulaştırdıkları her bölgede yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunduğunu, yerel ekonomiyi canlandırdığını ve çevresel fayda oluşturan etkiyi de sağladığını vurgulayan Arslan, "Makroekonomik dalgalanmaların etkisini sürdürdüğü 2024 yılında da finansal dayanıklılığımızı koruyarak güçlü bir performans ortaya koyduk. Yıl sonu itibarıyla konsolide ciromuz 1,8 milyar ABD doları, FAVÖK tutarımız ise 188 milyon ABD dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, operasyonel gücümüzü korurken kaynaklarımızı etkin yönettiğimiz ve finansal istikrarı geleceğe taşıyan bir yılı geride bıraktığımızı ortaya koyuyor" diye konuştu.

2030 Global AKSA Stratejisi

Kazancı Holding'in yarım asrı aşan bilgi ve tecrübesinden güç alarak ilerlediklerine dikkat çeken Arslan, şöyle devam etti: "Adımlarımızı Holdingimizin 2030 Global AKSA Stratejisi çerçevesinde atıyor, sürdürülebilir büyüme atılımlarımızı yalnızca bugünü değil, geleceği de gözeten uzun vadeli yatırımlarla şekillendiriyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarı 4,9 milyar TL'ye ulaştı. Bursagaz ve Kayserigaz satın almalarımızla birlikte hedeflerimize ulaştık, satın alma sonrası oluşan fiziki büyüklükler, finansal göstergelerimizde de önemli bir ivme oluşturacak. 2030 hedeflerimizi bugünkü göstergelerimizle değerlendirerek, yeni ve güçlü hedeflerle yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca, 2025 sonu için de halka arz hazırlıklarımızı tamamlama planımız bulunuyor."

10 aboneden 9'u olumlu geri bildirimde bulundu

Dağıtım sektöründe öncü bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini belirten Arslan, "Şirket olarak, tüm temas noktalarımızdaki müşteri deneyimini kesintisiz biçimde ölçümleyip geliştiriyoruz. Mükemmel Müşteri Deneyimi hedefimiz kapsamında abonelerimize toplam 976 bin 930 anket gönderimi gerçekleştirdik. Abonelerimizin geri bildirimlerini içeren 15 farklı konu başlığı altında iletilen bu anketler aracılığıyla 60 bini aşkın yanıtı analiz ettik. Uluslararası müşteri memnuniyeti ölçüm standartları arasında yer alan NPS (Net Tavsiye Skoru) ve CSAT (Genel Memnuniyet) skorlarının sistematik ölçümünü sağlayarak süreçlerimizde somut iyileştirme adımları attık. Yanıtlanan tüm anketlerin ortalaması dikkate alındığında, 5 üzerinden 4,3 oranında bir genel memnuniyet skoru elde ederken, her 10 abonemizden 9'u olumlu geri bildirimde bulundu" dedi.

Sera gazı emisyonlarında yeni azaltım stratejileri

Sürdürülebilirlik Raporunda, Karbon Emisyonu Hesaplanması ve Azaltılması Projesinin detaylarını aktardıklarını ifade eden Arslan, projeyi tüm dağıtım bölgelerinde başarıyla uyguladıklarının bilgisini paylaştı. Arslan, "Bu doğrultuda, 2024 yılına ait Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarımızı ISO 14064 Kurumsal Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması Standardına uygun olarak hesapladık. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz tüm hesaplamaları da kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşmayı taahhüt ediyoruz. Öte yandan 2024 yılında 207 ofisimizi Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi (YEK-G) ile belgelendirerek elektrik tüketimimizden kaynaklı Kapsam 2 karbon emisyonlarımızı nötrledik. Enerji verimliliğine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

11,13 milyon ton CO2e daha az karbon emisyonu

Yapılan açıklamaya göre, şirketin faaliyet gösterdiği bölgelerde doğal gaz kullanılmasıyla bir yılda milyonlarca ton daha az karbon emisyonu gerçekleşti. Sürdürülebilirlik Raporunda karbonsuzlaşma yolunda hayata geçirdiği uygulamaları detaylarıyla anlatan şirket, faaliyet gösterdiği bölgelerde kömür yerine doğal gaz kullanımını yaygınlaştırarak sadece bir yılda 11,13 milyon ton CO2e (karbondioksit eşdeğeri) daha az karbon emisyonu salımı gerçekleşmesini sağladı. Şirket, bu miktarın yaklaşık 469 milyon ağaçtan oluşan bir ormanın temizleyebileceği karbon miktarına eş değer olduğunu vurguladı.

Şirketin 2024 yılı faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarına aksadogalgaz.com.tr adresinden ulaşıldığı belirtildi. - İSTANBUL