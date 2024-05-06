AKİB Nisan Ayında 1 Milyar 308 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin nisanda 1 milyar 308 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kılıçer, yazılı açıklamasında, AKİB'in nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 12 artış sağladığını belirtti.

Söz konusu dönemde en yüksek dış satım rakamlarına kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat sektörlerinde ulaştıklarının bilgisini paylaşan Kılıçer, şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında 1 milyar 308 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kadar dünya genelinde her pazarda yerimizi almaya gayret gösteriyoruz. Bu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Irak, ABD ve Hollanda oldu. Malta, Hollanda, Belçika, Fas ve ABD pazarlarında rekor düzeyde ihracat hacmi artışları yakaladık."

Kılıçer, ocak-nisan döneminde birlik ihracatının ise yüzde 20 artışla 5 milyar 699 milyon dolara ulaştığını kaydetti.