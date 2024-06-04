AKİB, Mayıs Ayında %35 Artışla 1,65 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, mayıs ayında 1 milyar 646 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında artış yakaladıklarını belirten Başkan Fatih Doğan, ihracat hacminde en güçlü ivmelenmeyi Malta, Slovenya, Hollanda, Yunanistan, ABD ve İtalya pazarlarında elde ettiklerini söyledi.

Üretici fiyatlarında son iki ayda yüzde 6 oranında artış yaşanırken döviz kurunun yatay seyretmesi, hatta düşüş eğiliminde olmasının ihracatçı firmaların uluslararası pazarlarda rekabetçiliğini zayıflattığını dile getiren AKİB Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, "Uygun maliyetli ve uzun vadeli krediye erişim konusunda yaşanan sıkıntılarımız da maalesef devam ediyor. Bu zor dönemde dahi Akdenizli ihracatçılar olarak üretimi ve ihracatı sürdürülebilir kılmak için yoğun bir çaba harcıyor, ülkemize döviz kazandırmayı sürdürmenin gayretini gösteriyoruz." dedi.

"ÜLKE İHRACATINA YÜZDE 7,9 ORANINDA DESTEK VERDİK"

Yılın beşinci ayında 24,1 milyar dolarlık ülke ihracatına yüzde 7,9 oranında destek verildiğini kaydeden Başkan Fatih Doğan, AKİB'e bağlı 8 Birliğin 6'sının dış satım performansını artırma başarısı gösterdiğini aktardı.

AKİB'in mayıs ayı ihracatını bağlı Birliklere göre değerlendiren Başkan Doğan, "Yılın beşinci ayında en fazla ihracatı yüzde 94 artış ve 636,7 milyon dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 32 artış ve 367,4 milyon dolar değer ile ikinci sırada, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 22 artış ve 181,5 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Yine mayıs ayında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 139,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 104,7 milyon dolar, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 99,7 milyon dolar, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz ise 34,5 milyon dolar, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 30,2 milyon dolar ihracata imza attılar" diye konuştu.

"MALTA VE SLOVENYA PAZARLARINDA 4 HANELİ ARTIŞLAR YAKALADIK"

Dünya genelinde 215 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren AKİB'in mayıs ayında Malta ve Slovenya pazarlarında 4 haneli artışlar sağladığını vurgulayan Başkan Fatih Doğan, Hollanda, Yunanistan, ABD ve İtalya pazarlarında da ihracat hacminde üç katından fazla ivmelenmenin büyük moral verdiğini söyledi. Başkan Doğan, şu bilgileri verdi:

"Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde yüzde 318 artış ve 122 milyon 64 bin dolar değer ile Hollanda birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 13 artış ve 117 milyon 284 bin dolar değer ile Irak, yüzde 170 artış ve 98 milyon 580 bin dolar değer ile ABD takip etti. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları sağladığımız ülkelere baktığımızda yüzde 6 bin 662 artış ve 47 milyon 290 bin dolar değer ile Malta, yüzde 1.070 artış ve 27 milyon 479 bin dolar değer ile Slovenya, rekor kırdığımız pazarları oluşturdu. Bu ülkeleri yüzde 318 artış ve 122 milyon 64 bin dolar değer ile Hollanda, yüzde 282 artış ve 52 milyon 242 bin dolar değer ile Yunanistan, yüzde 170 artış ve 98 milyon 580 bin dolar değer ile ABD, yüzde 104 artış ve 71 milyon 218 bin dolar değer ile İtalya izledi. Mayıs ayında anlamlı ihraç artışları sağladığımız diğer pazarlar arasında Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İspanya yer aldı."

Başkan Fatih Doğan, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde AKİB'in yüzde 23 artış sağlayarak 7 milyar 348 milyon dolar ihracat değerine eriştiğini, son 12 aylık bölge ihracatının ise yüzde 3 artışla 17 milyar 508 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.