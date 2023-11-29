Akfen Yenilenebilir Enerji, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı belgesini yeniledi

Akfen Yenilenebilir Enerji, sosyal sorumluluk konusunda rehberlik sağlaması amacıyla geliştirilmiş bir norm olan ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı belgesini yenilemeye hak kazandı. Şirket, enerji üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerde ulusal projeler geliştirerek kadınlara eğitim veriyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji, sosyal sorumluluk konusunda rehberlik sağlaması amacıyla geliştirilmiş bir norm olan "ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı" belgesini yenilemeye hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı sayesinde Akfen Yenilenebilir Enerji'nin tüm faaliyetlerinin uluslararası etik ilkelerle, çevresel ve yasal normlarla, kültürel ve politik çeşitlilikle uygun olması amaçlanıyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji, Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) birlikteliğinde enerji üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerde yaşayan insanlara yönelik ulusal projeler geliştiriyor.

4 farklı projede 6 bin 800 kadına ulaşıldı

Güneş, su ve rüzgar olarak sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan 700 megavatlık kurulu güce sahip Akfen Yenilenebilir Enerji, sadece enerji üretimi değil, iklim değişikliği ile mücadele, biyoçeşitliliği koruma, çevresel ve sosyal yönetim ile bulunduğu bölgelerdeki paydaşların yaşam standartlarını artırmayı hedefliyor.

Şirket bu kapsamda, kuruluşlara sosyal sorumluluk konusunda rehberlik sağlaması amacıyla geliştirilmiş bir norm olan ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı belgesini yenilemeye hak kazandı.

Söz konusu standart sayesinde Akfen Yenilenebilir Enerji'nin tüm faaliyetlerinin uluslararası etik ilkelerle, çevresel ve yasal normlarla, kültürel ve politik çeşitlilikle uygun olması amaçlanıyor.

2017'de "Evde Okullu Olduk" projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 800 kadına ulaşıldı. Sağlık olarak belirlenen 2018 yılının temasında "Önce Sağlık" projesiyle 17 bölgede 1500 kadına sağlık eğitimi verildi.

2019 yılıyla birlikte başlayan "Hijyen Sağlıktır" projesinde de 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşılırken, Kovid-19 salgınının ardından hayata geçirilen "Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde" projesinde de 2 bin 500 kadına eğitim verildi.

Böylelikle 4 farklı sosyal sorumluluk projesinde toplamda 6 bin 800 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verilmiş oldu. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 20 bini aştı.

Son olarak geliştirilen "Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde" projesi kapsamında Mersin'de Anamur, Aydın'da Karacasu ve Bozdoğan, Denizli'de Acıpayam ve Kale, Muğla'da Seydikemer ve Ula, Erzurum'da Aziziye, Elazığ'da Merkez, Konya'da Sarayönü ve Ereğli, Kayseri'de Yahyalı, Sivas'ta Gemerek, Tokat'da Turhal, Amasya'da Merkez, Giresun'da Dereli ve Bulancak, Trabzon'da Köprübaşı, Van'da Edremit, Sakarya'da Gevye ve Çanakkale'de Merkez ve Lapseki bölgelerindeki kadınlarla buluşuldu.