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Akdeniz Ülkeleri İşadamları Derneği, yatırım atağını sürdürüyor

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Akdeniz Ülkeleri İşadamları Derneği öncülüğünde Türk işadamlarının; Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle, Afrika, Macaristan, Umman, Almanya ve Rusya'ya yönelik yatırım atağı sürüyor. Dernek, İstanbul'da 7 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldi ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

Akdeniz Ülkeleri İşadamları Derneği öncülüğünde Türk işadamlarının; Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle, Afrika, Macaristan, Umman, Almanya ve Rusya'ya yönelik yatırım atağı sürüyor.

Aralarında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden balıkçılık ve reklamcılık sektörüne ait firmaların da bulunduğu Akdeniz Ülkeleri İşadamları Derneği, İstanbul'da 7 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Derneğin Onursal Genel başkan Semih Tufan Gülaltay ve dernek yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda; Gambiya Büyükelçisi Alkali Franko Konteh, Togo Büyükelçisi Bidialan Kamala, Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cünayd Gaznevi, Gabon Büyükelçisi Jean Bernard Avoma, Angola Büyükelçisi Kleston Antonio, Kenya Büyükelçisi Leonard Nigeyne Boiyo, Umman Büyükelçilik Müsteşarı İbrahim Al Hasani, Burkinafaso Büyükelçisi Vitea Some, TURKDEGS Genel Başkanı Müstafi Amiral Cihat Yaycı ve TUKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Akdeniz Ülkeleri İş Adamları Derneği Onursal Başkanı Semih Tufan Gülaltay, derneğin üyesi firmaların Afrika ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde yatırım atağına geçtiğini bildirdi. Gülaltay, "2024 yılında Mısır, İtalya, Arnavutluk, Fransa ve Cezayir'de de derneğimizin şubelerinin açılışını yapıp Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle iş hacmimizi artırmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Umman ve Gana'da prefabrik evler, büyük bir yem fabrikası ve inşaat yatırımlarıyla toplam 400 milyon dolarlık yatırım projesi için antlaşmaların sağlandığının müjdesini veren Gülaltay, Umman'da büyük bir havalimanı yapım anlaşması konusunda da görüşmelerin sürdüğünün altını çizdi. Gülaltay, Türk işadamlarının bu ülkelere yönelik yapılacak yatırımlarla parlak bir döneme gireceğini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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