Akçakoca'da rüzgarın etkisiyle denize açılamayan balıkçılar yeniden ava çıktı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden ava çıktı. Limanda bekleyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden denize açıldı. Çevre limanlardan hamsi avına çıkan gırgır tekneleri de Akçakoca Limanı'nı kullanmaya başladı. Öte yandan ilçede yer yer sağanak etkili oluyor.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden ava çıktı.
Karadeniz'e kıyısı olan ilçede yaklaşık 10 gündür belli aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgar hafifledi.
Limanda bekleyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden denize açıldı.
Çevre limanlardan hamsi avına çıkan gırgır tekneleri de Akçakoca Limanı'nı kullanmaya başladı.
Öte yandan ilçede yer yer sağanak etkili oluyor.