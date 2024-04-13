Akçakoca'da 3,5 Kilogramlık Kalkan Balığı Satışa Sunuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yakalanan 3,5 kilogram ağırlığındaki kalkan balığı kilosu bin 200 liradan satışa sunuldu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da 3,5 kilogram ağırlığında kalkan yakalandı. Kalkanı gören vatandaşlar hem ağırlığına hem de fiyatına şaşırdı. Kilosu bin 200 liradan satışa sunulan kalkan, kısa sürede tezgahta ilgi odağı oldu. Öte yandan, balık çeşidinin bol olduğu tezgahlarda hamsi ile istavrit kilosu 150 TL, mezgit boyutuna göre kilosu 200 ile 350 TL, somon kilosu 200 TL, çipura ile levrek ise tanesi 140 TL'den satışa sunuldu. - DÜZCE