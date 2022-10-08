Akbank uygulaması çöktü! Milyonlarca müşteri yanlış bakiye sorunu yaşıyor

Bu sabah saatlerinde Akbank mobil uygulaması üzerinden işlem yapamayan çok sayıda kişi bankanın müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalışıyor. Sosyal medyada geniş yankı bulan olayda kurumun kredi kartlarında yanlış bakiye gösterimi gibi problemler olduğu iddia edildi. Müşteriler ise sorunlarının ne zaman çözüleceğini merak ediyor.

Bankanın mobil uygulaması üzerinden yapacakları işlemlerinde sorun yaşadıklarını iddia eden binlerce vatandaş, Twitter'da yazarak sorunlarına çözüm arıyor. İddialara göre bankanın uygulaması üzerinde yanlış bakiye gösterimi gibi problemler yaşanıyor. Kullanıcılar ise gösterilen bakiyelerin kendilerine ait olmadığını ve bankanın açıklama yapmasını istiyor.

AKBANK UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın mobil uygulaması nedeniyle çok sayıda insan mağdur oldu. Dün sabah saatlerinde bankanın uygulamasına girmek isteyenler şaşırtan bir durumla karşılaştı. 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren başlayan sorunun hala devam etmesi endişeye neden oldu.

Bankanın konuya dair bir açıklama yapması bekleniyor.