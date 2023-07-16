Akaryakıta ÖTV zammına AK Partili Külünk'ten tepki: 15 Temmuz'a denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerine ÖTV zammı geldi. Akaryakıta gelen ÖTV zammının 15 Temmuz gecesi gerçekleşmesine tepki gösteren AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, "Zammın sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı" dedi.

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi ( Ötv ) tutarlarında artışa gidildi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BENZİNDE LİTRE BAŞINA 5 LİRA ZAM

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı. Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacak.

AK PARTİLİ KÜLÜNK'TEN TEPKİ

Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesi gerçekleşmesine ise AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk tepki gösterdi. Külünk, "Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine hem de Sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor.

"KİMLER SEBEBİYET VERMİŞSE DERHAL GÖREVDEN ALINMALI"

Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin göz ardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.