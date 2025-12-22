Akaryakıt İstasyonlarındaki Marketlerin Büyümesi Mevzuata Aykırı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, akaryakıt istasyonlarındaki marketlerin büyütüldüğünü belirterek, "Bizim büfelerimiz, bakkallarımız, pastanelerimiz, kafelerimizde sattığımız tüm gıda ürünleri ile yan yana yağ, üstübü gibi ürünler beraber satılmaya başlandı. Bunun da bir mevzuatı var ama bence şu anda o mevzuatı aşmışlar" dedi.

Akaryakıt istasyonları içerisinde, geçmişte küçük ihtiyaçların giderilebildiği marketler son yıllarda büyütülerek her türlü ürünün satıldığı süpermarketlere dönüştü. TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, bu marketlerin büyütülmesi ve her türlü gıda ürününün satışının da yapılıyor olmasının mevzuata uygun olmadığını söyledi.

BİSKÜVİYLE MADENİ YAĞ YAN YANA

Son dönemde özellikle bazı kurumsal akaryakıt ofislerindeki marketlerin, büyütülerek petrol markete dönüştüğünü dile getiren Dere, "Bizim bakkalımız, büfemiz ne satıyorsa içerisinde hepsi var. Bisküviyle madeni yağ, üstübüyle çerez yan yana. Aynı şartlarda iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında bizim faaliyet konumuz belli. Onun dışında bir şey sattığımız zaman belediye zabıtası veya ilgili kamu kurumlarının müdürlükleri denetimle müdahale ediyor. Ama petrol istasyonları içerisindeki marketlere aynı şey yapılmıyor" diye konuştu.

ESAS ALANLARI AKARYAKIT

Bu marketlerin günümüzün hiç gündeme getirilmeyen bir sorunu olduğunu ifade eden Adlıhan Dere, "Yeni tadilatlarla içerisinde market, pastane, kafe, yani birçok şey istasyonun içerisinde yer almaya başladı. Onların esas alanı akaryakıt. Evet, market olsun, 7-24 açık. Acil ihtiyaçlar olabilir ama bizim büfelerimiz, bakkallarımız, pastanelerimiz, kafelerimizde sattığımız tüm gıda ürünleri ile yan yana yağ, üstübü gibi ürünler beraber satılmaya başladı. Bunun da tabii bir mevzuatı var ama bence şu anda o mevzuatı aşmışlar. Çünkü akaryakıt istasyonlarındaki küçücük, içerideki satış yerleri devasa 60 metre, 70 metre marketlere dönmeye başladı. Bu da bizim dikkatimizi çekmeye başladı" ifadelerini kullandı.

BU MARKETLERE ÇEKİDÜZEN GETİRİLMELİ

Bu konuda mevzuatla ilgili bir çalışma yapacaklarını dile getiren Dere, "Mevzuatı bir araştıracağız. Arkadaşlarımızla, uzmanlarla gerekirse belediyelere, gerekirse bakanlıklara bunlara da bir çekidüzen getirilmesi noktasında, bir zapturapt altına alınması noktasında da müdahalemiz olacak" dedi.

KOMİSYON FARKI SORUNU YAŞANIYOR

Bayi ve büfeleri sıkıntıya sokan başka bir sorun daha yaşadıklarını anlatan Adlıhan Dere, şöyle devam etti:

"Mesela petrol istasyonlarındaki marketlerde örneğin sigara satışı var. Bunlar petrol sattıkları için ciroları yüksek, kredi kartıyla çok rahat alışveriş yapabiliyorlar. Ama bizim sigara satışlarımız özellikle ortalama bayilerimiz için 3,8 karımız var. Bu para bizim hesabımıza 32 gün sonra geçiyor. 32 gün sonra geçince peşin almaya kalkarsak yüzde 4'ün üstünde bankaya komisyon ödemek zorunda kalıyoruz. Yani 3,8 bayi karımız var ama biz 4,12 komisyon ödemek zorunda kalıyoruz. O yönüyle de bizi çok ciddi bir sıkıntıya sokuyor. Bu duruma bir çekidüzen verilmesi gerekiyor. Bayi ve büfe esnafımızın tek işi bu, oradan para kazanıp evine ekmek götürmeye çalışıyor. Ama bunlar petrol yanında her türlü maden yağı, cam suyuna kadar sattıkları ürünlerin yanında bizim sattığımız market ürünlerini, kafeler ve unlu mamullerin tamamını da satmaya başladı. O da bizi çok sıkıntıya sokmaya başladı."