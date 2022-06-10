AK Partili Tayyar bakanlığın açıkladığı "GES" uygulamasını eleştirdi: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor - Haberler

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın dün akşam saatlerinde ekonomide açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) uygulaması hakkında sosyal medyadan mesaj paylaşan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, açıklanan kararın "çok kritik" olduğuna fakat anlaşılmadığına vurgu yaparak 'yetkilileri' eleştirdi.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar.

"TEK YETKİLİ ÇIKIP TARTIŞMALARA AÇIKLIK GETİRMEDİ"

Kimsenin çıkıp konuya açıklık getirmediğini söyleyen Tayyar, "Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor" dedi. Tayyar'ın mesajı şöyle:

Dün gece ekonomide çok kritik kararlar açıklandı. Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi. Üzgünüm!

BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI GES UYGULAMASI NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla gelire endeksli senet (GES) ihraç edecek. Sadece gerçek kişilere sunulacak olan gelire endeksli senetler, ülke genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecek. Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak, ödemede asgari getiri garantisi olacak. Getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecek. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemleri 15 Haziran'da başlayacak.