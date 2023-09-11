AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, TTK'ya işçi alımı için başvuru tarihlerini açıkladı

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, 25-29 Eylül tarihleri arasında başvuruların Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü üzerinden yapılacağını duyurdu. Çağlayan, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize müjde olarak açıkladığı TTK'ya 2000 İşçi alımı başvuruları 25 - 29 Eylül 2023 tarihleri arasında İş-Kur üzerinden yapılacaktır. Kura çekimi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın katılımlarıyla gerçekleştirecektir' ifadelerine yer verdi.