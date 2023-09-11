AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, TTK'ya işçi alımı için başvuru tarihlerini açıkladı
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, 25-29 Eylül tarihleri arasında başvuruların Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü üzerinden yapılacağını duyurdu. Çağlayan, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize müjde olarak açıkladığı TTK'ya 2000 İşçi alımı başvuruları 25 - 29 Eylül 2023 tarihleri arasında İş-Kur üzerinden yapılacaktır. Kura çekimi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın katılımlarıyla gerçekleştirecektir' ifadelerine yer verdi.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, TTK'ya işçi alımı için başvuru tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, 25-29 Eylül tarihleri arasında başvuruların Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü üzerinden yapılacağını duyurdu. Çağlayan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize müjde olarak açıkladığı TTK'ya 2000 İşçi alımı başvuruları 25 - 29 Eylül 2023 tarihleri arasında İş-Kur üzerinden yapılacaktır. Kura çekimi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın katılımlarıyla gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK