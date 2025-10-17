Haberler

AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi adaletini güçlendirmeye yönelik 36 maddelik yasa teklifini TBMM'ye sundu. Teklifle, özel sektörde SGK'ya ödenen 4 puanlık prim desteği 2 puana düşürülecek, imalat sektöründe ise %5'lik destek sürecek. Ayrıca prime esas kazanç üst sınırı 7,5 kattan 9 kata çıkarılacak.

Ak Parti, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi adaletini güçlendirmeye yönelik hazırladığı 36 maddelik 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Yasa teklifi, önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

PRİM DESTEĞİNDE DÜZENLEME

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'ye sunulan yeni ekonomi paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, emekli aylıklarında daha yüksek maaş alınması için prime esas üst kazanç sınırının 9 katına yükseltileceğini söyledi. Emlak vergisi konusunda çalışmaların sürdüğünü de ifade eden Güler, "Önümüzdeki hafta bu tamamlanmış olduğu takdirde komisyon sürecinde ekleme ihtimalimiz var." dedi..

Güler'in açıklamalarında öne çıkanlar:

"Doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarıyoruz.

İMALAT DIŞI PRİM DESTEĞİ

İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşvikini 2 puana indiriyoruz. Yüzde 5'lik prim desteği imalat sektöründe devam edecek.

ÜST SINIRI 9 KATA ÇIKIYOR

Prime esas üst kazanç sınırını 7,5 kattan 9 katına çıkarıyoruz. Sigortalıların emekli aylıklarında daha yüksek maaş alması konusunda haklarını iyileştiriyoruz.

EMLAK VERGİSİ AÇIKLAMASI

Emlak vergileriyle ilgili çalışıyoruz. Belli bir teknik çalışma tamamlanmadı henüz. Aynı mahalle içinde aynı ilçede farklı değerlendirmeler oluşturacak şekilde emlak vergisine esas olan arsa değerindeki artış oranı ve ikincisi değerden kaynaklı artış oranı. Bunun denge içinde oluşturulması lazım. Belediyelerin gelir kaybına uğramadan hakkaniyetli artış oranı noktasında çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta bu tamamlanmış olduğu takdirde komisyon sürecinde ekleme ihtimalimiz var. Çalışmalar devam ediyor."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.