Haberler

Yüzyılın Konut Projesi'nde Kura Çekilişi Denizli'de Gerçekleşecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde Kura Çekilişi Denizli'de Gerçekleşecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Denizli'deki hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişinin 27 Şubat 2026'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. Proje, dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Denizli hak sahiplerinin belirleneceği kura çekiliş töreninin müjdesini verdi.

Denizli'de binlerce aileyi ev sahibi yapacak olan 500 bin sosyal konut projesinde kura çekiliş yapılacak. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu tarafından yapılan açıklamada, merakla beklenen kura çekim töreninin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirileceği duyuruldu.

"Yüzyılın projesinde hak sahipleri belirleniyor"

Projenin dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamada tarihi bir adım olduğunu vurgulayan AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 'Yüzyılın Konut Projesi' ile Denizli'mizde binlerce vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz. Bu büyük heyecanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın teşrifleriyle düzenleyeceğimiz kura töreniyle taçlandıracağız" dedi.

Kura çekimi ne zaman?

Kura çekimi Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde 27 Şubat 2026'da Cuma günü saat 14: 30'da gerçekleştirilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...