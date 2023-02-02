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AK Parti'den EYT'ye kademeli prim şartı getirildiği iddialarına yanıt: Bu apaçık bir yalandır

Ekonomi Haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. EYT'de kademeli prim şartı getirildiğine yönelik iddialara yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bu, apaçık bir yalan. Ortaya koyduğumuz teklifle yeni şart yani 'kademeli prim şartı' getirildiği sözü iftiradır, yalandır, teklif sahiplerine bühtandır. Teklifimizde hiçbir eksiklik yok" diye yanıt verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, EYT düzenlemesini de içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıya komisyon üyelerinin yanı sıra milletvekilleri, bakanlık bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve EYT derneklerinin temsilcileri katıldı.

Komisyonda CHP milletvekilleri, 'Staj ve çıraklık mağdurlarının olmadığı EYT eksik kaldı', 'Staj ve çıraklık SGK başlangıç sayılsın' yazılı dövizler açtı. 4 maddeden oluşan kanun teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi, süreç içeresinde de yaklaşık 5 milyon kişinin EYT düzenlemesinden faydalanması bekleniyor.

AK Parti'den EYT'ye kademeli prim şartı getirildiği iddialarına yanıt: Bu apaçık bir yalandırAK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu.

"EYT'de kademeli prim şartı" iddialarına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu cevap verdi. AK Parti'li Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Bu, büyük bir müjde; bu müjdeyi sevinçle karşılayan milyonlarca çalışanımız var ancak bunu değersizleştirmek, amacından saptırmak isteyen, hakikate iftira atarak gerçekliği örtmeye çalışanlar da var.

Bu da 'teklifle yeni bir şart getirildiği' yalanı. Bu, apaçık bir yalan. Ortaya koyduğumuz teklifle yeni şart yani 'kademeli prim şartı' getirildiği sözü iftiradır, yalandır, teklif sahiplerine bühtandır. Teklifimizde hiçbir eksiklik yok."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Muhammet Emin Akbaşoğlu AK Parti EYT Politika Ekonomi Güncel Haberler

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