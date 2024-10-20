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AK Parti'den Ekonomik Toparlanma Vurgusu

AK Parti'den Ekonomik Toparlanma Vurgusu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye ekonomisinin toparlandığını ve enflasyon hedeflerinin 2025 yılında yüzde 20'nin altına düşeceğini açıkladı. Merkez Bankası rezervlerinin arttığını ve Türkiye'nin büyük bir ekonomi olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini belirterek, "Enflasyonla mücadelede bu yıl sonu itibarıyla hedef yüzde 38-39 ama yüzde 41 civarında bir beklentimiz var. 2025 yılının bugünlerinde Türkiye'de enflasyon, yüzde 20'nin çok altında olacak." dedi.

Burdur Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda düzenlenen AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Zeybekci, Türkiye'nin bugün resmi rakamlara göre dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olduğunu söyledi.

Dünya Bankasının kendi yayınlarına göre satın alma gücü bakımından Türkiye'nin dünyanın 11'inci büyük ekonomisi olduğunu belirten Zeybekci, bir yıl önce Merkez Bankasının net rezervlerinin eksi 70 milyar dolar olduğunu, bugün ise artı 42 milyar dolara çıktığını kaydetti.

"Türkiye'nin her tarafında havaalanları, üniversiteler, yollar, duble yollar, sıcak asfaltlar yaptık"

Zeybekci, yaklaşık bir yıl içinde 110 milyar dolarlık iyileşme olduğunu vurgulayarak, "Merkez Bankasının bürüt rezervi, Cumhuriyet tarihinin zirvesinde. 160 milyar dolar. Türkiye, şu anda Merkez Bankasının külçe altın varlığı bakımından dünyada sekizinci sırada." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin toparlandığına dikkati çeken Zeybekci, enflasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Toparlayacağız. Hiçbir şey yapmayan insanların hiç hatası olmaz. Biz çok iş yaptık. İnanın bana çok iş yaptık. Türkiye'nin her tarafında havaalanları, üniversiteler, yollar, duble yollar, sıcak asfaltlar yaptık. Her yerinde onun için hatalarımız da olmuştur tabii ki. Yanlışlarımız da olmuştur ama bir hedef için yapılmış şeylerdir onlar. Bugün geldiğimiz noktada enflasyonla mücadelede bu yıl sonu itibarıyla hedef yüzde 38-39 ama yüzde 41 civarında bir beklentimiz var. 2025 yılının bugünlerinde Türkiye'de enflasyon yüzde 20'nin çok altında olacak. 2026'nın yazına geldiğimiz zaman Türkiye'de enflasyon yüzde 10 ve altındaki noktalarda olacak."

Zeybekci, enflasyonla mücadelede faizleri arttırarak paranın talepten bankaya gitmesinin atılacak ilk ve doğru adım olduğunu dile getirerek, "Destekliyoruz ama asıl olması gereken ürünü, üretimi, istihdamı arttırmaktır. Raftaki, tezgahtaki, dükkandaki, pazardaki malı arttırmaktır. Enflasyonla böyle mücadele edersin." diye konuştu.

"Türkiye, büyük ülke, büyük bir ekonomi"

Yapısal reform ve üretim seferberliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu dönemde ve gelecek yıl tatile girene kadar gündeminde olacağına işaret eden Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, büyük ülke, büyük bir ekonomi. Öyle bir anayasa kitapçığı atmakla, bilmem neyle, şunla, bunla bir şey olacak bir ülke değil. Bakın etrafımızdaki bütün bu ateş çemberine rağmen büyümesini devam ettiriyor. Bir yıl içinde, geçen seneden bu sene içinde en son bu açıklanan işsizlik rakamlarına baktığımızda bir yılda 1,2 milyon artı istihdam sağlamış Türkiye. Memleket sevdalısı Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşları olarak bizler, yaptığımız hizmetlerle Türkiye'nin tamamında Artvin'inden Muğla'sına, Hakkari'sinden Tekirdağı'na kadar Türkiye'nin sokaklarında, caddelerinde başı dik, alnı açık yürüyebilecek bir tek parti varsa o da AK Parti'dir. "

Kongrede AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz, İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan da konuşma yaptı.

Kongrede Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, yeni yönetim kurulu üyeleriyle yeniden seçildi.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Ekonomi

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