Airbus Çin'in CEO'su George Xu, 54. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı'nda yaptığı açıklamada, havacılık sektörünün umut verici bir toparlanma yaşadığını ve Çin pazarında ilerleme kaydetme konusundaki kararlılığın devam ettiğini belirtti. Xu, havacılık sektörünün karbonsuzlaşmaya çalıştığını ve Çin'in bu alanda yeni fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Le Bourget Havalimanı'nda düzenlenen 54. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı'nda Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'nin (AVIC) standını ziyaret eden insanlar, 19 Haziran 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

PARİS, 29 Haziran (Xinhua) -- Airbus Çin'in CEO'su George Xu, Xinhua'ya verdiği röportajda 54. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı'nın, havacılık sektörü için umut verici bir toparlanma vadettiğini belirterek "Airbus, Çin pazarında ilerleme kaydetme konusundaki kararlılığını sürdürüyor" dedi.

Bir hafta süren ve Pazar günü sona eren 2023 Uluslararası Paris Havacılık Fuarı sırasında açıklamalarda bulunan Xu, havacılık sektörünün karbonsuzlaşmaya çalıştığını hatırlatarak, Çin'in son derece rekabetçi olan havacılık pazarının bu sektöre yeni fırsatlar getireceğini belirtti.

Havacılık Fuarı, Boeing ve Airbus da dahil olmak üzere dünyanın havacılık devlerini en son teknolojiyi sergilemek ve havacılığın geleceğini öngörmek üzere bir araya getirmişti.

Xu, "Herkes iletişim kurmaya hevesli ve pazardaki talep de ortada" diye konuştu. Airbus tarafından 13 Haziran'da yayımlanan 2023 Küresel Pazar Tahmini, yeni yolcu ve kargo uçağı talebinin 2023-2042 yılları arasında 40.850'ye ulaşmasının öngörüldüğünü ortaya koydu. Bu toplamın yüzde 23'üne tekabül eden yaklaşık 9.440'lık talebin Çin pazarına gitmesi bekleniyor.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Le Bourget Havalimanı'nda düzenlenen 54. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı'nda Çin Ticari Uçak Şirketi'nin (COMAC) standını ziyaret eden insanlar, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Xu, "Çin'in havacılık pazarı hızla toparlandı. Çinli havayolu müşterileriyle daha fazla görüşme yapmak için sabırsızlanıyoruz. Çin son üç yılda büyük bir sektörel esneklik gösterdi" dedi.

Xu'ya göre Airbus ve Çinli ortakları arasındaki işbirliği, büyük bileşenlerin tedariki, üretimi ve kurulumundan uçağın nihai montajı ve teslimatına kadar tüm sektörel zinciri kapsıyor.

Xu, "Şimdi Çinli ortaklarımızla birlikte ürünün rekabet gücünü daha da arttırmaya çalışıyoruz. Çin'in havacılık endüstrisinin gelişmesiyle birlikte, Çin'de küresel olarak daha rekabetçi tedarikçilerin ortaya çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Xu, havacılıkta karbonsuzlaştırmanın sektörü önemli ölçüde etkileyeceğini ve çok ihtiyaç duyulan bir destek sağlayacağını söyledi.

Airbus yöneticileri Çin'e daha önce yaptıkları bir ziyarette, Çin Ulusal Havacılık Yakıt Grubu Şirketi ile sürdürülebilir uçak yakıtı (SAF) üretimi için ortak standartların üretilmesi ve geliştirilmesi konusunda işbirliğini yoğunlaştırmaya yönelik yeni bir anlaşma imzalamıştı. SAF, uçaklara güç sağlamak için kullanılan daha küçük karbon ayak izine bir biyoyakıt.

Fosil yakıtlardan sürdürülebilir havacılık yakıtlarına geçiş, küresel havacılıkta 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için kritik öneme sahip. Bu bağlamda Xu, sürdürülebilir yakıtlar konusundaki zengin kaynaklara sahip olan Çin'in havacılığın karbonsuzlaştırılmasına katkıda bulunabileceğini belirtti.