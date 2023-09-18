Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı

KIRŞEHİR'de 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 36'ncı Ahilik Haftası programı çeşitli etkinliklerle başladı. Açılışta konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "İşletme Kredisi üst limiti 500 bin liraya, Yatırım kredisi üst limiti ise 1 milyon 500 bin liraya yükseltilmiştir. 2002 yılından günümüze esnaf ve sanatkarlara kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı 416 milyar lirayı aşmıştır. 31 Ağustos tarihi itibariyle 2023 yılı içinde esnaf ve sanatkarlara 131,7 milyar lira tutarında kredi kullandırılmıştır" dedi.

Ahi Evran Külliyesi'nde bu yıl 36'ncısı düzenlenen ve 1 hafta boyunca sürecek olan Ahilik Haftası Kutlama programına, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Geçmişi 13'üncü yüzyıla dayanan Ahilik kültürü ve felsefesi, gönül coğrafyamızda yeşererek Anadolu'nun her bir tarafında sevginin ve kardeşliğin odağı olmuş, bütün gelişmiş milletlerce benimsenmesi gereken, insan odaklı cihanşümul prensipler manzumesinin ortak adı olmuştur. Ahinin yoksullara, düşkünlere yardım etmek için eli, kapısına gelen herkese kapısı, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek ve açları doyurmak için sofrası açıktır. Bu değerlerin günümüz temsilcileri olan, topluma girişimciliği öğreten, sermayeden ziyade emeğine ve sanatına güvenen, Türk ticaret hayatını ayakta tutan ve zemin oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızın öneminin bilincindeyiz. Esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini büyütmede, üretim kapasitesini artırmada yaşadıkları en büyük sorunların başında finansman imkanlarına erişim gelmektedir. Ahiliğin günümüz temsilcileri olan esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve omuzlarındaki yükü azaltmak bilinciyle çalışmalarımıza durmaksızın devam etmekteyiz" diye konuştu.

ESNAF VE SANATKARLARIN KREDİLERİ YÜKSELTİLDİ

Esnaf ve sanatkarlara sağlanan kredilere değinen Gürcan, "İşletme kredisi üst limiti 500 bin liraya, yatırım kredisi üst limiti ise 1 milyon 500 bin liraya yükseltilmiştir. 0 faizli krediler arasında yer alan Genç Girişimci Kredisi üst limiti 300 bin liraya, krediden faydalanabileceklerin yaş sınırı ise 35'e yükseltilmiştir. Yakın dönemde esnaf ve sanatkarlara 100 milyar liralık bir kredi paketi tahsis edilmiş, akabinde bu kaynak 50 milyar lira ile ikmal edilmiş olup bu kaynak esnaf ve sanatkarlarımızın kullanımına sunulmuştur. Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin sayısı bini aşmıştır. 5061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda değişiklik yapılarak, geriye dönük 1 yıl içerisinde kullanılabilecek kredi sayısı 2'den 3'e yükseltilmiş, mevcut açık kredi hesabı sayısı da yine 2 yerine 3 olarak belirlenmiştir. 2002'de yıllık yüzde 47'nin üzerinde olan esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 15'lere indirdik. 2002 yılından günümüze esnaf ve sanatkarlara kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı 416 milyar lirayı aşmıştır. 31 Ağustos tarihi itibariyle 2023 yılı içinde esnaf ve sanatkarlara 131,7 milyar lira tutarında kredi kullandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

'HALKBANK'A OLAN KREDİ GERİ ÖDEMELERİNE 6 AY ERTELEME'

Deprem konusunda alınan tedbirler hakkında konuşan Bakan Yardımcısı Gürcan, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından kurum ve kuruluşlarca hayata geçirilen diğer tedbir ve desteklerin yanında, esnaf ve sanatkarların, HALKBANK'a olan kredi geri ödemelerine 6 ay erteleme imkanı getirilmiş, ardından ikinci 6 aylık uzatım imkanı da sağlanmıştır. Ayrıca kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş borçlarının faizleri silinerek anapara ödemelerine de erteleme imkanı sağlanmıştır. Bununla birlikte, ağustos sonu itibariyle, HALKBANK tarafından deprem felaketi nedeniyle; deprem bölgesindeki 20 bin 498 esnaf ve sanatkara 5 milyar Türk Lirasını aşan tutarda faiz indirimli kredi kullandırılmış durumdadır" dedi.