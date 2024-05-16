Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Finans Laboratuvarı Açıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) bünyesinde İş Bankası İş Yatırım tarafından finanse edilerek kurulan Finans Laboratuvarının açılışı yapıldı.

İİBF'de düzenlenen açılış törenine AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel, İİBF Dekanı Prof. Dr. Erdal Yılmaz, İş Bankası Ağrı Şube Müdürü Müslüm Avar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, hem Türkiye'de hem de dünyada finans alanındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek AİÇÜ'de ekonomi alanında teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimin de modern imkanlara sahip Finans Laboratuvarında verileceğini söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, Finans Laboratuvarının öğrencilerin, finans sektörünü daha iyi anlamalarına imkan sağlayacağını ifade etti. Prof. Dr. Karabulut, Finans Laboratuvarının öğrencilerin hizmetine sunulmasında emeği geçen fakülte personeli ile İş Bankası yöneticilerine teşekkür etti.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Erdal Yılmaz ise Finans Laboratuvarının kurulması ile öğrencilere ekonomi ve finans sektörü alanında çağın gerekliliklerine yönelik daha kaliteli eğitim verileceğini söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, laboratuvarın kurulmasına desteklerinden dolayı AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a ve İş Bankası çalışanlarına teşekkür etti. - AĞRI