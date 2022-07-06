Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 143,26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Sucuk HTS 143,26 143,26 Kemiksiz et HTS 166,00 270,00 Pastırma HTS 292,20 292,20 Salam HTS 134,17 134,17 Buğday HTS 6,50 6,55

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HTS: Hazır Tacir Satış Tescili