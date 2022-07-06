Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 143,26 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 143,26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|143,26
|143,26
|Kemiksiz et
|HTS
|166,00
|270,00
|Pastırma
|HTS
|292,20
|292,20
|Salam
|HTS
|134,17
|134,17
|Buğday
|HTS
|6,50
|6,55
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
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