Haberler

Adilcevaz Cevizinde Hasat Sezonu Başladı

Adilcevaz Cevizinde Hasat Sezonu Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, coğrafi işaret tescilli Adilcevaz cevizi için hasat sezonu açıldı. Bu yıl verimin artmasıyla birlikte üreticiler, yüksek kalite ve lezzetiyle dikkat çeken cevizin pazarda yer bulmasına yönelik çalışmalara hız verdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen ve kendine has aroması, ince kabuğu ve büyük iç oranıyla dünya çapında ün kazanan tescilli Adilcevaz cevizi için hasat sezonu başladı.

Bitlis'in verimli toprakları ve Van Gölü'nün iklimsel etkisiyle yetişen Adilcevaz cevizi, Türkiye'nin en kaliteli cevizleri arasında yer alıyor. Coğrafi işaret tesciline sahip olan bu özel ürün, her yıl eylül ayının sonlarına doğru hasat ediliyor. 2025 yılı hasadı ise çiftçilerin yoğun mesaisiyle başladı.

Adilcevaz'da yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ceviz üretimi yapılırken, bu yıl verimin geçen yıla oranla daha yüksek olduğu belirtiliyor. Üreticiler, kilosu 300 ile 600 TL arasında değişen cevizin mevsim şartlarının uygun gitmesiyle birlikte hem iriliği hem de lezzetiyle dikkat çektiğini ifade ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yürütülen çalışmalar sayesinde ceviz üreticilerine yönelik destek programları da artırıldı. Özellikle yurt dışı pazarlara açılmak isteyen üreticiler, Adilcevaz cevizinin markalaşması konusunda umutlu.

Üretici Mehmet Akkoyun, "Adilcevaz cevizi sadece ülkemizde değil, yurt dışında da tanınmaya başlandı. Kalitesi ve lezzetiyle öne çıkan cevizimizi markalaştırmak, üreticilerimize daha fazla kazanç sağlamak için çalışıyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan yeni haber

Ölümden dönen ünlü oyuncudan yeni haber
Rusya'nın Ukrayna'daki bombardımanında Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti

Saatlerce süren bombardımanda Türk tır sürücüsü can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.