ADASO Başkanı Kıvanç, Orta Vadeli Programı Değerlendirdi

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Orta Vadeli Programın iş dünyasının öncelikleriyle örtüştüğünü söyledi.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye ekonomisinin 2026-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı yeni Orta Vadeli Program (OVP) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kıvanç, programın ülke ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık yol haritasını ortaya koyduğunu belirterek, özellikle enflasyonla mücadele, üretim, yatırım ve istihdamın korunmasına yönelik hedefleri olumlu bulduklarını söyledi. Yeni ekonomi yol haritasının Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Kıvanç, ülkemizin topyekün üstünde durduğu en önemli konu olan enflasyonla mücadele karşısında, dezenflasyon sürecinde 2026 yılı için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 yılı için yüzde 8 olarak açıklanan hedeflere ulaşılması konusunda atılacak adımların önemine vurgu yaptı.

Kıvanç, cari açığın kapanması ve dış ticaretin geliştirilerek büyüme hedeflerine ulaşılabilmesi için sanayi ve üretimin önceliklendirilmesi, yatırım ortamının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Zayıflayan dış pazar şartlarında ihracatın desteklenmesinin önemine dikkat çeken Kıvanç, özellikle istihdam hedeflerine ulaşılabilmesi için uygulama ve destek mekanizmalarının hızlı ve etkin şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

"İş dünyamızın öncelikleriyle örtüşüyor"

Kıvanç, OVP'nin içeriğinde iş dünyasının uzun süredir dile getirdiği birçok hususun yer aldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"OVP, iş dünyamızın öncelikleriyle örtüşüyor. Özellikle KOBİ'lerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, emek yoğun sektörlere destek verilmesi, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması büyük önem taşıyor. İş gücü piyasasında yapılacak reformlar ve mesleki eğitime yönelik adımlar da nitelikli istihdam açısından kritik. Ayrıca, artan korumacılık ve küresel ticaret savaşları döneminde yerli sanayimizin korunması ve rekabet gücünün artırılması da önceliklerimiz arasında."

"Kamu-özel sektör iş birliği şart"

OVP'de yer alan hedeflerin başarıya ulaşması için kamu ve özel sektörün eşgüdüm içinde hızlı adımlar atması gerektiğini vurgulayan Kıvanç, "Sanayiciler olarak yüksek katma değerli üretimi, dijital ve yeşil dönüşümü, ihracatımızı artırmayı ve istihdamı korumayı sürdüreceğiz. Orta Vadeli Program'ın ülkemize hayırlı olmasını diliyor, iş dünyası olarak hedeflere ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi. - ADANA