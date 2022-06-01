Adana Ticaret Borsası - Haberler

Adana Ticaret Borsası
AA - İsmihan Özgüven - Ekonomi
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Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 6,25 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 6,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,80
|7,00
|Mısır
|Kg
|6,10
|6,25
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|54,90
|55,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi
Ticaret Buğday Mısır Adana Ekonomi Haberler
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