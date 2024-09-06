Üye Girişi
Haberler

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç: İş dünyasının beklentileri finansal istikrar ve yapısal reformlara öncelik verilmesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, iş dünyasının temel beklentilerinin finansal istikrar, öngörülebilirlik, enflasyonun düşürülmesi ve yapısal reformlar olduğunu söyledi. Kıvanç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Programın önemli hedefler içerdiğini belirtti.

ADANA (İHA) – Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, iş dünyası olarak temel beklentilerinin finansal istikrar, öngörülebilirliğin artması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlara öncelik verilmesi olduğunu söyledi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Programa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kıvanç, açıklanan programın Türkiye ekonomisi ve iş dünyası için önemli hedefler içerdiğini belirterek, enflasyonla mücadelenin büyümeden feragat edilmeden sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Zeki Kıvanç, programın ülke ekonomisine ve tüm sektörlere hayırlı olmasını temenni ederek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan ve özel sektörle istişare içinde hazırlanan 2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Program (OVP) ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Türkiye'nin geniş kapsamlı bir ekonomik program uyguladığı bu dönemde, OVP'nin güncellenmesi ileriye dönük stratejik bir adım olarak değerlendirilebilir. İş dünyası olarak temel beklentimiz; finansal istikrar, öngörülebilirliğin artması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlara öncelik verilmesidir. Orta Vadeli Program'da fiyat istikrarının tesis edilmesi için sıkı para ve mali politikaların uygulanması, enflasyonla mücadelede kararlılığı göstermektedir. Ancak, bu süreçte büyüme hedeflerinden taviz verilmemesi de iş dünyası açısından kritik bir unsurdur."

Küresel ve bölgesel jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, Türkiye'nin yatırım ve ihracat odaklı büyüme modeline devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kıvanç, aynı zamanda mali disiplinin ve sürdürülebilir istihdamın sağlanmasının da ekonominin geleceği için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Ayrıca, OVP'nin güncellenmesi çalışmaları kapsamında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız İbrahim Şenel ile yapılan görüşmede reel sektörün taleplerinin iletildiğini hatırlatan Kıvanç, "Bundan sonraki süreçte de bu şeffaf ve istişareye dayalı yaklaşımın devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Kıvanç, özel sektörünün yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracat odaklı çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. Kıvanç, Orta Vadeli Program'ın para politikası, maliye politikaları ve yapısal reformların uyum içinde uygulanmasının, dezenflasyon sürecine ve refah

artışına katkı sağlayacağına inandığını belirterek, programın ülkemiz için hayırlı olmasını diledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Orta vadeli program İş Dünyası Politika Ekonomi Güncel adana

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

 Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı

Amcasının aracı söküldü, ön koltukta bulunanlar umutları iyice tüketti

 Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı
Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

Polatların tahliye kararı ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İlk ara tatil ne zaman? 2024-2025 eğitim dönemi Kasım tatili ne zaman? 2024 MEB ara tatil tarihleri! Engin Polat tahliye oldu mu? Engin Polat hapiste mi? Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025 transfer sezonu bitti mi, ara transfer sezonu ne zaman? Sıcak Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sıcak Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 8 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 8 filmi ne zaman, nerede çekildi? Amerika tarım dışı istihdam verileri ne zaman açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verisi kaç bekleniyor? Büyük Gözler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Gözler filmi ne zaman, nerede çekildi? Ezgi Eygi kimdir? Ezgi Eygi neden öldürüldü? 2024-2025 KYK Yurtları ne zaman açılacak? KYK Yurtları hangi gün açılıyor, tarih belli mi? Bir Gece Masalı hangi gün? Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, yayın saati ne? Bir Gece Masalı nerede çekildi? Bir Gece Masalı dizisinin konusu nedir?
title