Adana Sanayi Odası, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil oldu

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Avrupa Birliği (AB) çapındaki 151 merkezden oluşan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına Türkiye'den 5 konsorsiyumun dahil olmaya hak kazandığını belirterek, "Adana Sanayi Odası olarak ADİM ağına dahil olmayı hak kazandık" dedi.

Dijital Avrupa Programı'nın en önemli mekanizmalarından biri olan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) ağına Türkiye sanayisinin, KOBİ'lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümündeki önemli aktörlerden biri olacak projelerin belli olduğunu belirten Başkan Zeki Kıvanç, "Avrupa Komisyonunun çağrısı sonucunda, AB çapındaki 151 merkezden oluşan ADİM ağına ülkemizden 5 konsorsiyum dahil olmaya hak kazandı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası koordinatörlüğünde 'AI EDIH Türkiye', Adana Sanayi Odası koordinatörlüğünde 'EDIH Anadolu', İTTM Tarım Teknolojileri Girişim AŞ koordinatörlüğünde 'Agrinnovative EDIH', İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği koordinatörlüğünde 'MİDAS' ve Trakya Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde 'EDIH West Marmara' projeleriyle dijital dönüşüm yolculuğumuzda önemli adımlar atacağız. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda öncü olacak konsorsiyumlardaki kurumları tebrik ediyor, Dijital Avrupa Programı'nda büyük başarılara imza atmayı umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Kıvanç, konuşmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başta olmak üzere Çukurova Kalkınma Ajansı'na (ÇKA) ve bu başarıda emeği geçen tüm konsorsiyum üyelerine tek tek teşekkür ederek, ADİM ağına dahil olmanın Adana Sanayi Odası ve Türkiye'nin dijitalleşme hedefleri için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Dijital dönüşümde öncü projelerin hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Başkan Kıvanç, projenin bölgenin sanayisi için önemine değinerek, "Bu proje, bölgemiz sanayisinin dijitalleşme yolculuğunda büyük bir adım. ADİM ağına dahil olmak, bölgemizin rekabet gücünü artıracak ve sanayimizin uluslararası standartlarda dijital çözümler geliştirmesine imkan tanıyacaktır. Bu sayede KOBİ'lerimizin ve büyük sanayi kuruluşlarımızın dijital dönüşüm kapasitelerini güçlendireceğiz. Bölgemizin Türkiye'nin dijital ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir merkez haline gelmesi için tüm gayretimizle çalışacağız. Adana Sanayi Odası'nın koordinatör olarak yer aldığı konsorsiyumun paydaşları Adana Model Fabrika, Gaziantep Model Fabrika, Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Konya Karatay Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Çukurova Teknokent, İskenderun Teknokent, Kahramanmaraş Teknokent, Osmaniye Teknokent, Antakya Organize Sanayi Bölgesi, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'dir. Paydaşlarımızla birlikte bu projeyi büyük başarılarla tamamlayacağımıza olan inancımız tamdır" dedi. - ADANA