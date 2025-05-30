Adana Hacı Sabancı OSB, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde 18 Firma ile Temsil Edildi

Adana Hacı Sabancı OSB, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde 18 Firma ile Temsil Edildi
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Sanayi Odası'nın 2024 yılı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 18 firmayla yer aldı. Listeye giren firmaların 9'u Adana merkezli. AOSB Başkanı Bekir Sütcü, bu başarıyı sanayicilerin emeğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını belirleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" listesinde 18 firmayla temsil edildi. A Osb'de üretim yapan toplam 18 firma listeye girerken, bunların 9'u Adana merkezli kuruluşlardan oluştu.

Güçlü altyapısı, yatırımcı dostu vizyonu ve yüksek üretim kapasitesiyle öne çıkan A Osb'nin, bölgenin sanayideki yükselişini sürdürdüğü bildirildi.

A Osb Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sıralamaya giren tüm firmaları tebrik ederek, "İSO 500 listesinde 9'u Adana merkezli olmak üzere toplam 18 firmamızın yer alması, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, sanayicilerimizin emeği, vizyonu ve üretim gücünün açık bir göstergesidir. Hepsini ayrı ayrı kutluyor, daha büyük başarılar için yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Adana'nın sahip olduğu sanayi kültürü, lojistik gücü ve girişimcilik potansiyelinin bu listenin çok daha fazlasına imza atabilecek nitelikte olduğunu ifade eden Başkan Sütcü, "Adana, bu listenin çok daha fazlasını hak ediyor. Biz AOSB olarak, sadece üretimi değil, sürdürülebilir kalkınmayı da odağımıza alarak bu başarıları çoğaltmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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