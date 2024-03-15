Üye Girişi
Haberler

Adana'daki yetiştiricilere 76 milyon TL destekleme ödemesi yapılacak

Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana'daki yetiştiricilere 5 farklı destekleme kaleminde toplam 76 milyon 365 bin 705 lira destekleme ödemesi yapacak.

Adana'daki yetiştiricilere 5 farklı destekleme kaleminde toplam 76 milyon 365 bin 705 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın yetiştiricilere yönelik desteklemeleri çerçevesinde 389 bin 765 üreticiye toplam 3 milyar 870 milyon 17 bin 622 liralık ödeme bugün hesaplara aktarılacak. Adana'da yetiştiricilere yapılacak ödeme çerçevesinde 3 bin 695 işletmeye koyun ve keçi için 33 milyon 679 bin 400 TL Anaç Koyun Keçi Desteklemesi ödemesi, 2 bin 514 işletmeye hayvan alımı için 17 milyon 499 bin 400 TL Sürü Yenileme Desteği ödemesi, 2 bin 146 işletmede bulunan toplam 434 bin 920 arılı kovan için toplam 25 milyon 75 bin 480 TL Arılı Kovan Desteği ödemesi yapılacak. Ödeme yapılacak 1 üreticiye Damızlık Ana Arı Üretme desteği olarak bin 200 TL aktarılırken, 9 kişiye 27 bin TL Atık Desteği, 2 işletmeye 83 bin 225 TL Küpe Uygulama Desteği ödenecek.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, bakanlığın her daim yetiştiricilerin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirterek, "Genelde yapılacak 3 milyar 870 milyon TL'yi aşan destekleme ödemesi içinde ilimizdeki yetiştiricilerimize de 76,3 milyon TL ödeme yapılacak. Biz üreticilerimizden, yetiştiricilerimizden kendileri ve ülkemiz için üretmeye devam etmelerini istiyoruz. Bakanlığımız her zaman destekleri ile yanlarındadır. Tüm yetiştiricilerimize yatırılan destekleme parası hayırlı ve bereketli olsun" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Tarım Adana Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Karkamış adayı Oruç Fatih Erbilici kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Karkamış belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İslahiye adayı Bekir Yücel kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep İslahiye belediye başkan adayı kim oldu? Topyay Baysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Şenkaya Belediye Başkan adayı Topyay Baysal kaç yaşında, nereli? Selami Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pazaryolu Belediye Başkan adayı Selami Özer kaç yaşında, nereli? Ünsal Sertoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pasinler Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu kaç yaşında, nereli? Yusuf Kızıltaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Palandöken Belediye Başkan adayı Yusuf Kızıltaş kaç yaşında, nereli? Aytekin Kaltar kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Oltu Belediye Başkan adayı Aytekin Kaltar kaç yaşında, nereli? Mehmet Akyüz kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Oltu Belediye Başkan adayı Mehmet Akyüz kaç yaşında, nereli? Mehmet Çil kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Narman Belediye Başkan adayı Mehmet Çil kaç yaşında, nereli? Nevzat Karasu kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Köprüköy Belediye Başkan adayı Nevzat Karasu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - İspir Belediye Başkan adayı Mustafa Dağ kaç yaşında, nereli? Bekir Sakar kimdir? CHP Gaziantep Yavuzeli Belediye Başkan Adayı Bekir Sakar kaç yaşında, nereli? Yeşim Yılmaz kimdir? Memleket Partisi Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı Yeşim Yılmaz kaç yaşında, nereli? Bilal Özdoğan kimdir? AK Parti Kayseri- Hacılar Belediye Başkan adayı Bilal Özdoğan kaç yaşında, nereli? Harun Eligüzel kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Eligüzel kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title