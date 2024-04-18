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Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Başladı

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Adana'da bu sene 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda stantlar açılırken Adanalılar kendini karnaval alanına attı. Karnavala bu sene yerli ve yabancı yüz binlerce kişinin katılması beklenirken global krizler nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren esnafa ise karnavalın can suyu olması bekleniyor.

Adana'da bu sene 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda stantlar açılırken Adanalılar kendini karnaval alanına attı.

Adana'da bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilen 12'nci 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın heyecanı tüm kenti sardı. Karnavala bu sene yerli ve yabancı yüz binlerce kişinin katılması beklenirken global krizler nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren esnafa ise karnavalın can suyu olması bekleniyor.

Vatandaşlar akın etti

Kentte yiyecek ve içecek satan esnafın Atatürk Parkı'nda, rengarenk el işi ürünlerinin yer aldığı stantların da Merkez Park'ta olduğu karnaval alanlarına vatandaşlar akın etti. Çok sayıda ziyaretçi, stantları gezip hatıra fotoğrafı çekildi.

"Yoğunluğumuz devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı esnafından Gül Tunçsoy, karnavalın favori yiyeceğinin Adana Kebap olduğunu söyledi. Tunçsoy, "Karnavalımız çok keyifli geçiyor, insanlarımız coşkuyla Portakal Çiçeği Karnavalını bekledi. Herkes Adana kebabını çok özlemiş. Şehir dışı ve yurt dışından gelen çok fazla kişi oldu. Adana'nın sabah ciğeri meşhurdur, çok fazla yoğunluk oldu. Hala da yoğunluğumuz devam ediyor" dedi.

"Çok güzel aktiviteler var"

Dönerci esnaflarından Nuri Erzi ise yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, "Şuan hafta içi ve saatin erken olmasına rağmen çok fazla talep var. Bizde bunu karşılamaya çalışıyoruz. Akşama doğru dönerimiz kalmayacak gibi görünüyor. Hafta sonu şuan ki kalabalığın çok üstünde bir talep olmasını bekliyoruz. Karnavalda çok güzel etkinliklerimiz ve lezzetlerimiz var. Çok güzel aktiviteler var, karnaval dolu dolu geçiyor herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin her yerinden herkesi bekliyoruz"

Kızıyla birlikte karnaval alanına gelip gezen Derya Evrim, "Karnaval çok güzel geçiyor. Çeşitli illerden gelen arkadaşlarımızla tanıştık. Şuan çok kalabalık ama hafta sonu daha kalabalık olması bekleniyor. Çok memnunuz, Türkiye'nin her yerinden herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

"Keşke bizim yaşadığımız yerde de böyle etkinlikler olsa"

Şanlıurfa'dan İstanbul'a giderken ailesiyle birlikte karnaval alanına gelen Emin Arslan, "Bayram nedeniyle Şanlıurfa'ya gittik oradan tekrar İstanbul'a dönerken Adana'ya festivale geldik. Parkın içerisinde bütün lezzetler burada tadabildiklerimizi tadıp sonrasında yolumuza bakacağız. İstanbul'da böyle festivaller çok fazla olmuyor. Burayı görünce bakıyoruz ve diyoruz ki keşke bizim yaşadığımız yerde de böyle etkinlikler olsa" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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