Haberler

Adana'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile 8 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak

Adana'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile 8 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş ilçesinde yapımı süren tarıma dayalı sera ve su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgelerinin tamamlanmasıyla 8 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti. Projenin yıllık minimum 250 milyon dolarlık katma değer üretmesi hedefleniyor.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş ilçesinde yapımı süren tarıma dayalı sera ve su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

Vali Köşger, Tarım ve Orman Bakanlığınca Adalı Mahallesi'nde 6 bin 447 dekar alanda hayata geçirilecek Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Köşger, daha sonra katma değerli tarımsal üretimin artırılması hedefiyle Karataş kırsalında 3 bin 200 dekar alana yapılacak Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Köşger, bölgelerde üretimin yanı sıra işleme tesislerinin de yer alacağını söyledi.

İklim koşullarından bağımsız üretim yapılabilecek

Alanda iklim koşullarından bağımsız olarak her zaman hasat, yemleme, üretim ve diğer çalışmaların yürütülebileceği belirten Vali Köşger, şöyle konuştu:

"Dünyada bir ilki inşallah gerçekleştireceğiz. Dünyada organize olarak bu kadar büyük alanda su ürünlerinin bir arada üretildiği başka bir alan yok. Hem deniz suyunu o alana getireceğiz hem de tatlı su dibinden akıyor. Her ikisi de standarda uygun arıtılmış şekilde oradaki kapalı ve açık sistemli havuzlara verilecek bir üretim alanı oluşturuyoruz. Bu çok önemli. İklim koşullarına bağlı olarak üreticiler hasat ve yemlemeyle ilgili sıkıntı yaşayabiliyor. Burada iklim koşullarından bağımsız olarak her zaman hasat, yemleme, üretim ve diğer çalışmaların yürütülebileceği, sağlıklı ve hijyenik bir alan oluşturuyoruz. Bu alanda hem tatlı su hem de tuzlu su ürünlerinin yanı sıra kabuklu deniz ürünleri de üretilebilecek. Ekonomik olarak hangisi rasyonelse, daha çok gelir getirecekse ve katma değer sağlayacaksa vatandaşlarımız onu üretecek. Esnek bir üretim sistemi var."

Vali Köşger, ön tahsisleri başlayan projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin kabuklu deniz ürünlerinde yaklaşık 70 bin tonluk ithalatının tamamının buradan karşılanabileceğini dile getirdi.

"Yıllık minimum 250 milyon dolarlık katma değerli ürün üretilecek"

Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmaların da 31 Aralık'ta tamamlanacağının altını çizen Köşger, "Burada iklim koşullarından bağımsız olarak yıllık minimum 250 milyon dolarlık katma değerli ürün üretilecek. Gıda arz güvenliği açısından önemli bir yatırım. Burası daha önce atıl bir araziydi. Bataklığı kurutabilmek için kilometrelerce yerin altına kanallar döşendi ve burası kurutuldu. Şu an bataklık olmaktan çıktı. Su basmaları ve sel olaylarına karşı da tedbirler alındı." diye konuştu.

Vali Köşger, her iki bölgede çalışmaların tamamlanmasıyla 8 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı

İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.