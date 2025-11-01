Haberler

Adana'da Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş ilçesindeki Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesinin yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu. Proje tamamlandığında yılda 100 bin ton sebze üretim kapasitesine sahip olacak ve 3 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş ilçesinde yapımı süren Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesinin yürütüldüğü alanı ziyaret etti.

Köşger, katma değerli tarımsal üretimin artırılması hedefiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca Karataş kırsalında 3 bin 200 dekar alana yapılacak TDİOSB'deki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şantiye alanını gezen Vali Köşger, faaliyete geçtiğinde yılda 100 bin ton sebze üretim kapasitesine sahip olacak TDİOSB'de incelemelerde bulundu.

"580 milyon liralık altyapı ihalesi gerçekleşti"

Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, TDİOSB'de üretimin yanı sıra işleme tesislerinin de yer alacağını söyledi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Köşger, "Yüklenici firmanın 31 Aralık'a kadar süresi var, bu süre içinde projeyi tamamlamasını bekliyoruz. Firma, projeyi taahhüt edilen sürede, hatta belki daha da erken bitirmeyi planlıyor. Ön tahsisleri gerçekleşen vatandaşlarımız da kendi seralarının yapım sürecini başlattı." diye konuştu.

Vali Köşger, bölgede toplam 38 yüksek teknolojili seranın yer alacağını ifade etti.

Bölgede çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Köşger, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar burada 580 milyon liralık altyapı ihalesi gerçekleşti. Henüz yerin üstünde görünmüyor ancak arazinin tamamında yağmur suyu, içme suyu, drenaj, sulama kanalları ve elektrifikasyonla ilgili tüm işlemler yapıldı. Türkiye'deki örnek uygulamalardan biri de burada hayata geçirilmiş olacak. Vatandaşlarımıza tam teşekküllü bir sera organize tarım bölgesi teslim edeceğiz."

Vali Köşger, projenin tamamlanmasıyla 3 bin kişinin istihdam edileceğini dile getirdi.

Bölgedeki üretimlerin tamamının ihracata yönelik olacağının altını çizen Köşger, "İnşallah burayı en kısa sürede Türk tarımının hizmetine sunacağız. Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi'ni de dikkate aldığımızda, toplamda 2 milyar doları aşan bir katma değer bekliyoruz iki bölgeden." ifadelerini kullandı.

Projeyle 365 gün üretim yapılabileceğini belirten Köşger, TDİOSB'de katma değeri yüksek tropikal ürünlerin yetiştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Ekonomi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.