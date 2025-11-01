Adana'da Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi Devam Ediyor

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş ilçesinde yapımı süren Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesinin yürütüldüğü alanı ziyaret etti.

Köşger, katma değerli tarımsal üretimin artırılması hedefiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca Karataş kırsalında 3 bin 200 dekar alana yapılacak TDİOSB'deki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şantiye alanını gezen Vali Köşger, faaliyete geçtiğinde yılda 100 bin ton sebze üretim kapasitesine sahip olacak TDİOSB'de incelemelerde bulundu.

"580 milyon liralık altyapı ihalesi gerçekleşti"

Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, TDİOSB'de üretimin yanı sıra işleme tesislerinin de yer alacağını söyledi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Köşger, "Yüklenici firmanın 31 Aralık'a kadar süresi var, bu süre içinde projeyi tamamlamasını bekliyoruz. Firma, projeyi taahhüt edilen sürede, hatta belki daha da erken bitirmeyi planlıyor. Ön tahsisleri gerçekleşen vatandaşlarımız da kendi seralarının yapım sürecini başlattı." diye konuştu.

Vali Köşger, bölgede toplam 38 yüksek teknolojili seranın yer alacağını ifade etti.

Bölgede çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Köşger, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar burada 580 milyon liralık altyapı ihalesi gerçekleşti. Henüz yerin üstünde görünmüyor ancak arazinin tamamında yağmur suyu, içme suyu, drenaj, sulama kanalları ve elektrifikasyonla ilgili tüm işlemler yapıldı. Türkiye'deki örnek uygulamalardan biri de burada hayata geçirilmiş olacak. Vatandaşlarımıza tam teşekküllü bir sera organize tarım bölgesi teslim edeceğiz."

Vali Köşger, projenin tamamlanmasıyla 3 bin kişinin istihdam edileceğini dile getirdi.

Bölgedeki üretimlerin tamamının ihracata yönelik olacağının altını çizen Köşger, "İnşallah burayı en kısa sürede Türk tarımının hizmetine sunacağız. Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi'ni de dikkate aldığımızda, toplamda 2 milyar doları aşan bir katma değer bekliyoruz iki bölgeden." ifadelerini kullandı.

Projeyle 365 gün üretim yapılabileceğini belirten Köşger, TDİOSB'de katma değeri yüksek tropikal ürünlerin yetiştirileceğini kaydetti.