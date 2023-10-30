Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dev Türk bayrağı altında 100. yıl kutlaması

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 1699 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki dev Türk bayrağının ve Atatürk posterinin altında Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları yapıldı.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 1699 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki dev Türk bayrağının ve Atatürk posterinin altında Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları yapıldı.

Met-Gün İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Met-Gün İnşaat'a yaptırılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikler, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in katkılarıyla organize edildi.

Adanalılar, 100. yılda Türkiye'nin en büyük bayrağının kendi şehirlerinde olmasının gururunu yaşayarak hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı hem de 100. yıl kutlamalarını şölene dönüştürdü.

Kutlamalardaki etkinliklerin gündüz bölümünde kano, bisiklet ve koşu yarışları yapıldı. Kutlamalara özel düzenlenen etkinlikler kapsamında 100 bisikletçi, 100 atlet ve 100 kanocu yarıştı. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 15 bin 300 metrekare alanı kapsayan ve bugüne kadar asılan en büyük Türk bayraklarından biri olan ay-yıldızın gölgesindeki etkinlikler, bir şölen havasında gerçekleşti.

Halk oyunları ekiplerinin gösteriler sunduğu etkinlik kapsamında down sendromlu gençler de koşu yarışmasına katıldı. Etkinlikler kapsamında motosikletli polis ekipleri bir gösteri geçişiyle hem Adana halkını hem de dev Türk bayrağını selamladı.

Kutlamalar çerçevesinde gece ise ışık ve su gösterileri gerçekleştirildi.