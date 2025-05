Abdulkadir Konukoğlu: 2026 Yılında Yatırım Hamlesi Olacak

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, " Türkiye'de 2026 yılında yeniden yatırım hamlesi olacağına tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

"İş'te Zirve" programına katılan Konukoğlu, yatırımcıların beklemede olduğuna dikkat çekerek, faizler düşünce yatırımlarda hareketlenmenin yeniden başlayacağını söyledi.

Rahmi Koç Müzesi'nde yapılan çekimde, Atasoy'un sorularını yanıtlayan Konukoğlu, hayat hikayesini anlattı.

Çalışmayı sevdiği için ailesinin karşı çıkmasına rağmen ortaokuldan ayrılıp babasının işletmesinde çalışmaya başladığına vurgu yapan Konukoğlu, "Bugünlere geldiğimde, üniversite eğitimini çok isterdim, bir yabancı dilim olmadığına da çok üzülüyorum. Ama bunun da yararını gördüğüm oluyor. Konuşmalar tercüme edilirken yeni soruya yanıt için zaman buluyorum" ifadelerini kullandı.

Her üniversitede her alanda eğitim verilmesini doğru bulmadığına işaret eden Konukoğlu, "Üniversiteler artık uzmanlaşmalı ve her birisi ayrı bir alanda referans haline gelmeli. O takdirde öğrenciler daha donanımlı yetiştirilir" diye konuştu.

İş yaşamından hatıralar

İşletmede usta olarak çalıştığı dönemde, bir odaya geçerek karşısına sandalye koyup, orada hatalı iş yapan birisi varmış gibi bağırıp, çağırarak tepkisini ortaya koyduğunu vurgulayan Konukoğlu, şöyle devam etti.

"Sonra da o sandalyeye oturur, biraz önceki sözler bana söylenmiş gibi düşünürdüm, ağır gelirdi. 'Abdulkadir Usta, biraz ağır olmadı mı? Yanlış, hatalı iş yapmış olabilirim ama bu sözleri de hak etmedim' derdim ve bana ağır gelenin başkasına da ağır geleceğini düşünerek, tepki gösterirken kelimelerime ve ses tonuma dikkat ederdim. Ayrıca, haklı olarak kızdığım kişinin de mutlaka en kısa sürede gönlünü alırım. Babam Sani Konukoğlu'nun, 'İşin Hilesi Dürüstlüktür' sözü ailemizin yaşam felsefesi olmuştur. Gençliğimde babama bu sözün anlamını sorduğumda şöyle örnek vermişti: Hile yaparsan belki kısa vadede çok kazanırsın ama uzun vadede kaybedersin. Hile ile sağlanan kazanç, sel suyuna benzer. Su çok gelir ama aslında yıkar, tahrip eder. Dürüstlükle kazanılan para ise kaynak suyu gibidir, arkası kesilmez."

"Hayallerinizi kısa vadeli kurun"

"Bugün rüyamda görsem hayal dahi edemeyeceğim noktadayım, buralara nasıl geldiğime kendim inanamıyorum" diyen Konukoğlu, gençlere hayallerini uzun vadeli değil, kısa vadeli kurmalarını önerdi.

İnsanların erişebilecekleri ancak, kolaylıkla elde edemeyecekleri hayaller kurması gerektiğini kaydeden Konukoğlu, "Hayalinizi kısa vadeli kurup, gerçekleştirince yeni hayalin peşinde koşacaksınız. Uzun vadeli hayal kurup gerçekleşmeyince motivasyonunuzu kaybeder, mutlu olamazsınız" yorumunu yaptı.

İnsanların sosyal bir çevrede olduklarını hatırlatan Konukoğlu, bunun sonucu olarak da özellikle başarılı olanları tanıyanların artacağının altını çizerek, değişik konularda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir ortamda size selam verip hatırınızı soran olursa, lütfen sizi tanıyamadım demeyin. Siz de hatır sorup konuşurken bir ipucundan o kişiyi mutlaka anımsarsınız. Tanımadım dediğinizde onları değersizleştirirsiniz, aman yapmayın. Gaziantepspor Kulübü Başkanlığı bana hayatı öğretti; kazanırsanız etrafınız hiç katkısı dahi olmayan 'paydaşlarla' dolar, kaybederseniz malzemeci ile sizden başka kimseyi çevrenizde bulamazsınız. Başarılıysanız etrafınızda mutlaka çember oluşacaktır. Size düşen çemberi genişletirken mutlaka dışarıya adım atacak bir kapı bırakmaktır. Çemberin dışına çıkamazsanız zorlanırsınız, teslim olursunuz. Gençler sabırsız. Mücadele etmeden yükselemeyeceklerini, başaramayacaklarını bilmeli. İş ararken, ne iş olsa yaparım diyenlerin başarılı olması mümkün değil. Şu işi çok iyi yaparım diyebilmelisiniz. Kurumlarda görev değişiminin kurallara bağlı olması, yönetimde dinamizmi getirir. İşin başındaki kişinin ölümü ile görev değişimi olursa, yönetim kademesi bir anda kanatsız kuşa benzer. Yönetici, halefini de en iyi şekilde yetiştirip, işin başında görmeli." - GAZİANTEP