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Abdi İbrahim ve Rohto'dan Göz Sağlığı İçin İşbirliği

Abdi İbrahim ve Rohto'dan Göz Sağlığı İçin İşbirliği
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Abdi İbrahim, Japon ilaç firması Rohto Pharmaceutical ile göz sağlığı ürünleri alanında işbirliği yaptığını duyurdu. Rohto'nun inovatif göz damlası Rohto Dry Aid, bu ay Türkiye'de hastalarla buluşacak.

Abdi İbrahim, Japonya ilaç firması Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. ile göz sağlığı ürünleri alanında işbirliği gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Abdi İbrahim, Rohto'nun inovatif göz damlası Rohto Dry Aid'i, bu ay itibarıyla Türkiye'de hastalarla buluşturacak.

"Tearshield" teknolojisi kullanılarak geliştirilen ürün, göz sağlığına yenilikçi ve gelişmiş bir yaklaşım sunarak geleneksel göz damlalarından ayrılıyor.

Rohto, 1899'daki kuruluşunun ardından, göz bakımı, dermatoloji, cilt bakımı ve gelişmiş rejeneratif tıp alanında küresel bir lider haline gelirken, Japonya'da göz damlaları alanında pazar liderliğini 28 yıl üst üste korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Süha Taşpolatoğlu, Abdi İbrahim olarak 113 yıllık köklü geçmişleriyle Türkiye ilaç sektöründe lider konumlarını sürdürdüklerini belirtti.

Bu liderliğin, yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, küresel ölçekte de yenilikçi ve örnek teşkil eden işbirlikleri kurma vizyonlarından güç aldığını vurgulayan Taşpolatoğlu, Rohto ile gerçekleştirdikleri bu anlaşmanın, iki köklü şirketin insana ve topluma katkı sağlama misyonlarının birleşmesi açısından son derece anlamlı olduğunu ifade etti.

Taşpolatoğlu, Rohto'nun 126 yıllık inovasyon mirası ve ileri teknolojik yetkinliklerinin Abdi İbrahim'in sektördeki liderliğiyle birleşerek Türkiye'de hastalara göz sağlığında en yenilikçi çözümlerin sunulmasını sağlayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Göz sağlığı ve tüketici sağlığı, son yıllarda stratejik olarak odaklandığımız en önemli alanlardan ikisini oluşturuyor. Bu ortaklık, bu alanlardaki vizyonumuzun güçlü bir göstergesidir. Ayrıca, Rohto ile yaptığımız bu işbirliğinin Türk ilaç sektöründe uluslararası standartları yükseltmek adına önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Bu ortaklık, Türkiye pazarındaki hastalara yenilikçi çözümler sunarken, Abdi İbrahim'in küresel sektördeki rekabet gücünü de pekiştirecektir. 2012'de Japon Otsuka ile kurduğumuz stratejik ortaklığın ardından, yine bir Japon firmayla gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağların derinleşmesine katkı sağlayacak yeni bir adımdır."

"100 yılı aşkın yenilikçi yaklaşım"

Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. Uluslararası İş Geliştirme Bölümü Müdürü Koji Suzuki de işbirliğinin, küresel sağlık ve refahı iyileştirme misyonları açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Suzuki, "Rohto'nun göz sağlığında 100 yılı aşkın yenilikçi yaklaşımını ve Abdi İbrahim'in eşsiz ağı ve uzmanlığıyla birleştirerek, Türkiye'deki hastalara yüksek kaliteli çözümler sunmayı hedefliyoruz. Yıllar süren özverili araştırmalarla geliştirilen Rohto'nun göz damları, etkili formüller, keyifli bir kullanıcı deneyimi ve son derece işlevsel ambalajlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

"Rohto Dry Aid" ürünlerinin portföylerindeki teknoloji entegrasyonunu temsil ettiğinin altını çizen Suzuki, şu bilgileri verdi:

"Bu benzersiz özellikler, pazara değer katmamızı ve tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını daha iyi karşılamamızı sağlıyor. Türkiye ve Japonya, 2024'te diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı. Yeni bir yüzyıla girerken, Rohto Pharmaceutical olarak, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağların daha da derinleşmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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