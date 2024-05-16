ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalarak 457 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 600 bin varil artışla 367 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 200 bin varil azalarak 227 milyon 800 bin varil seviyesine düştü.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 226 bin varil azalarak 6 milyon 744 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 333 bin varil azalarak 4 milyon 135 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 4-10 Mayıs haftasında 4 bin varil azalarak 13 milyon 517 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Mayıs 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 200 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 730 bin varil olması bekleniyor.