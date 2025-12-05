Haberler

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Lally, ikili ticaret hedefinin "enerjiden" geçtiğini söyledi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine giden yolun enerjiden geçtiğini belirterek, "Türkiye'yi bu açıdan önemli bir ortak olarak görüyoruz.

HANDAN KAZANCI - ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine giden yolun enerjiden geçtiğini belirterek, "Türkiye'yi bu açıdan önemli bir ortak olarak görüyoruz. Enerji güvenliği, arzın sürekliliği ve rekabetçi fiyatlar sağlayarak, enerji işbirliğimiz üzerinden ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Başkonsolosluk görevine geçen ay atanan Lally, bu yıl ilk kez İstanbul'da düzenlenen 25. Dünya LNG Zirvesi kapsamında AA muhabirine, etkinliğe özellikle ABD-Türkiye işbirliğini anlatmak amacıyla katıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Eylül'de Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi anımsatan Lally, şöyle devam etti:

"Bu görüşmede ticari ilişkilerimizi nasıl büyütmek istediğimizi, 100 milyar dolarlık hedef doğrultusunda nasıl çalışmamız gerektiğini konuştuk. Bu hedefe giden yol da enerjiden geçiyor. Dolayısıyla burada bulunmamın nedeni, LNG işbirliğimizi konuşmak. Çünkü Türkiye'yi bu açıdan önemli bir ortak olarak görüyoruz. Enerji güvenliği, arzın sürekliliği ve rekabetçi fiyatlar sağlayarak, enerji işbirliğimiz üzerinden ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendiriyoruz."

Lally, iki ülkenin doğal ortaklar olarak yıllardır enerji alanında bölgede işbirliği yaptığına dikkati çekerek, "Türkiye, ekonomisini büyütmek için daha fazla enerji kaynağına ihtiyaç duyuyor ve ABD, bu konuda avantajlı ticari koşullar ve uzun vadeli bir vizyon sunan güvenilir bir ortak olarak burada. Türkiye'nin karasal altyapısına ve yeniden gazlaştırma tesislerine yaptığı yatırımlar, ülkeyi çok cazip bir pazar haline getiriyor. Bu nedenle enerji güvenliğimize karşılıklı olarak katkı sağladığımıza ve başkanlarımızın ikili ticaret için koyduğu 100 milyar dolarlık hedefe doğru ilerlediğimize yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

"ABD-Türkiye işbirliğinin tüm alanlarda önemli olduğuna inanıyoruz"

Bölgesel enerji güvenliğinde Türkiye-ABD ortaklığının önemine de değinen Lally, "Biz, ABD-Türkiye işbirliğinin tüm alanlarda önemli olduğuna inanıyoruz. Büyükelçimiz (ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom) Barrack'ın da söylediği gibi, ilişkilerimizi bölgesel sorunları ele almak için geliştirmeye ve büyütmeye devam etmek istiyoruz. Bunun için enerji ortaklığının doğru yol olduğuna inanıyoruz. Türkiye, yalnızca LNG'de değil, altyapı dahil enerjinin tüm alanlarında Amerikalı tedarikçilerle yakın çalışarak kendisini her zaman bölgesel bir merkez olarak konumlandırmaya çalıştı. İşte bu da onlarca yıllık ortaklığı geleceğe taşımak istediğimiz nokta." ifadelerini kullandı.

Lally, Türkiye'nin bölgesel LNG arzındaki rolüne de dikkati çekerek, "Türkiye, boru hatları dahil olmak üzere karasal doğal gaz altyapısını geliştirme konusunda uzun vadeli bir yaklaşım benimsediği gibi, bölgesel pazarı da dikkate alıyor. LNG, esnek sevkiyat imkanları sayesinde Amerikalı ve Türk şirketlerinin sadece ikili düzeyde birlikte çalışmasını değil, bölgeye de evleri ısıtan, fabrikaları çalıştıran ve ekonomik büyümeyi destekleyen enerji sağlamasını mümkün kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sivil nükleer işbirliğinin tüm alanlarında birlikte çalışacağız"

Türkiye ile ABD arasında yakın zamanda nükleer enerji alanında imzalanan anlaşmaya da değinen Lally, şöyle devam etti:

"Bu, genel ortaklığımızın bir parçası. ABD ve Türkiye'nin uzun vadeli enerji ortaklıklarını göz önünde bulundurmasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Sivil nükleer endüstrisi de uzun vadeli bir endüstri. 25 Eylül'de gördüğümüz üzere, bunu başkanlarımızın görüşmesine bağlayacak olursak, Türkiye'nin ekonomisini besleyecek uzun vadeli enerji ihtiyacını karşılamak için sivil nükleer işbirliğinin tüm alanlarında birlikte çalışacağız."

Lally, özel sektördeki işbirliği fırsatlarına ilişkin de Türk Hava Yolları'na Boeing uçaklarının teslimini içeren sivil havacılık alanındaki anlaşmayı örnek göstererek, "Bilgi teknolojileri, sağlık hizmetleri ve ticaretimizi 100 milyar dolar hedefine ulaştırmak için fırsat gördüğümüz tüm alanlarda çalışmayı sürdüreceğiz. Türk ortaklarımızla işbirliği yapmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı ilçeyi sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu

İlçeyi bir anda sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu
Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli

Türkiye genelinde tüm sayaçlar değişiyor! Tarih de belli
Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!

Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!
Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.