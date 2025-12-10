Haberler

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı Haber Videosunu İzle
Fed faiz kararını açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel piyasaların gözünü kulağını çevirdiği faiz kararı açıklandı. 2025'in son faiz kararını açıklayan ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. Böylece Fed, yıl içinde toplam üç indirim yaparak faizleri 75 baz puan aşağı çekmiş oldu.

  • ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi.
  • Fed'in faiz kararı 3'e karşı 9 oyla alındı ve 2019'dan bu yana ilk kez üç karşı oy çıktı.
  • Fed, bu yıl üçüncü kez faiz indirdi ve gerektiğinde kısa vadeli hazine tahvillerinin alımına başlayacağını açıkladı.

Küresel piyasaların beklediği faiz kararı açıklandı.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ KARARI

ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. Fed'den yapılan açıklamada, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediğini gösterdiği belirtilerek, bu yıl istihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının eylül ayına kadar hafifçe yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, daha yeni göstergelerin de bu gelişmelerle tutarlı olduğu aktarılarak, enflasyonun yılın başından bu yana yükseldiği ve bir miktar yüksek seviyede kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Bankanın hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişim göz önünde bulundurularak federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, faiz oranında yapılacak ek düzenlemelerin kapsamını ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin dikkatle inceleneceği aktarıldı.

Fed faiz kararını açıkladı

2019'DAN BU YANA BİR İLK: ÜÇ KARŞI OY ÇIKTI

Açıklamada, söz konusu kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı belirtildi. Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın 50 baz puanlık faiz indiriminden, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid'in ise politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu için karşı oy kullandıkları aktarıldı. Üç muhalefet oyu, 2019'dan bu yana ilk kez görülen bir tabloyu ortaya koydu.

BU YILKİ ÜÇÜNCÜ FAİZ İNDİRİMİ

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti. Fed, mart, mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki toplantılarında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Eylül ayında yılın ilk faiz indirimine giden Fed, politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, ekim ayında da 25 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Böylece Fed, son kararıyla bu yıl üçüncü kez faiz indirmiş oldu.

"GEREKTİĞİNDE KISA VADELİ HAZİNE TAHVİLLERİNİN ALIMINA BAŞLANACAK"

Öte yandan Fed, gerektiğinde hazine tahvili alacağını da bildirdi. Açıklamada, "FOMC, rezerv bakiyelerinin yeterli seviyelere gerilediğini değerlendirerek, rezervlerin yeterli düzeyde tutulması için gerektiğinde kısa vadeli hazine tahvillerinin alımına başlayacaktır." ifadesi kullanıldı. Ekonomiye yönelik tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için eylül ayında öngördüğü yüzde 3,6'da sabit bıraktı. Banka, federal fon oranına ilişkin 2026 tahminini yüzde 3,4'te, 2027 ve 2028 yılı tahminini yüzde 3,1'de tuttu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi de yüzde 3'te kaldı.

Fed faiz kararını açıkladı

Söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da 1 faiz indirimi öngördüğünün sinyalini verdi. Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 2,9'a, 2026 için yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e düşürülürken, 2027 için yüzde 2,1 ve 2028 için yüzde 2'de sabit bırakıldı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 2026 için yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e çekilirken, 2027 için yüzde 2,1 ve 2028 için yüzde 2 olarak korundu.

BÜYÜME TAHMİNLERİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

ABD ekonomisinin büyüme tahmini, bu yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye, gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e, 2027 için yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye ve 2028 için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'ya yükseltildi. İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,5, gelecek yıl için yüzde 4,4 ve 2028 için yüzde 4,2'de sabit tutulurken, 2027 için yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye düşürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıReşat:

Adamlar ülke yönetiyorlar,kabile devleti değil, yandaş,akraba,parti ülkesi yönetmiyorlar, bakın enflasyon yüzde 3 çok diyorlar, bazı ülkelere bakıyorsun yöneticileri biz ekonomistiz diyorlar yıllık enflasyon onlara göre yüzde 35,40 normal piyasada yüzde yüz yirmi nin altina düşmüyor,sonradan da dönüp diyorlar ki biz olmasaydık siz Yok olursunuz, Kendi vergilerine köprülerine gelince yüzde 50,60 dan aşağı zam yok,emekliye işçiye gelince yüzde 12,13 çok derler

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMücahid Kasik:

Dolar yine fırlar

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇakır Aslan:

3.50 den 25 çekince 3.75 oluyo yani peki...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMücahid Kasik:

Dolar fırlıyor kanka ne olsun, adamlarda borç o kadar yüksek ki anca para basiyorlar

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıArif İnanç:

Yaa ne kadar komik değil mi? Habercilik bu işten.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEmrah Emir:

o yüzden dolar asansöre binmiş gibi çıkmaya devam ediyor tabi, haklısınız, he heee, inandık taaam taaam

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Manchester United'dan Sergio Ramos'a kanca

39'luk Ramos'a öyle böyle bir talip çıkmadı! Dönüşü fena olacak
Kapıcının karısını öldüren emekli başçavuşun korku filmlerini andıran görüntüsü

Korku filmi değil gerçek! İşte bir ilimizin konuştuğu emekli başçavuş
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Sahte diploma soruşturmasında 123 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

Sahte diploma soruşturmasında iddianame tamam! İşte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Manchester United'dan Sergio Ramos'a kanca

39'luk Ramos'a öyle böyle bir talip çıkmadı! Dönüşü fena olacak
Amsterdam'daki dev arşiv: 5 bin 300 beyin yapay zeka ile haritalanacak

Ne para ne de sperm! Bu banka bambaşka bir şey depoluyor
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
Kars'ta gizli buzlanma paniği: 11 araç birbirine girdi, yol ulaşıma kapandı

Yollarda görünmeyen tehlike, zincirleme kazaya neden oldu
Mauro Icardi'den ayrılık iddialarına tepki dolu yanıt: Size bir öpücük gönderiyorum

O isimlere fena çattı: Size öpücük gönderiyorum, beni özleyeceksiniz
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basarken yakalandılar

Gıda deposunda skandal! Etiket sahtekarlığına suçüstü
title