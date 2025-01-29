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FED, faizi sabit tuttu

FED, faizi sabit tuttu
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ABD Merkez Bankası, küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında tuttu.

ABD Merkez Bankası, faizi yüzde 4,5 seviyesinde sabit tuttu.

FED, FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

ABD Merkez Bankası (FED) yılın ilk faiz kararını açıkladı. 2 gün süren toplantının ardından yapılan açıklamada FED, piyasaların beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Faiz kararı oy birliğiyle alındı.

"ENFLASYON BİR NEBZE YÜKSEK, EKONOMİK GÖRÜNÜM BELİRSİZ"

Banka karar metninden, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine ilişkin referansı kaldırdı. Enflasyonun "bir nebze yüksek, ekonomik görünümün belirsiz olduğu vurgulanırken, iş gücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Fed'in para politikası karar metninden, önceki açıklamalarda yer alan, "enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiğine" ilişkin ifadenin çıkarıldığı dikkati çekti.

FAİZ İNDİRİMLERİNE ARA VERİLMİŞ OLDU

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti. Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı. Geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Fed, geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indirmişti.

Son kararla birlikte Banka, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermiş oldu. ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 2,9 olarak kaydedilmişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökhan:

Bunlar işi bilmiyor ya. Nas var nas... Faiz sebep enflasyon sonuç. Ünlü ekonomistimiz öyle diyor.

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Haber YorumlarıMGk:

Reis burda da haklı çıktı

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Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Bir sonraki toplantıda 0,25 düşürür buraya yazıyorum (Fed). Yarın ECB 0,25 düşürecek diye düşünüyorum Avrupa merkez bankası

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