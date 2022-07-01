ABD'de ISM imalat endeksi 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla 3,1 puan azalışla 53'e inerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ISM, haziran ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla 3,1 puan azalarak 53'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek 2 yılın en düşük seviyesine gerileyen verinin 54,9 değerini alması öngörülüyordu.

İmalat sanayi büyümesinin ivme kaybettiğine işaret eden endeks, mayısta 56,1 değerinde gerçekleşmişti.

Üretim endeksi haziranda aylık 0,7 puan artışla 54,9 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 5,9 puan azalışla 49,2 seviyesine düştü.

Yeni siparişlere ilişkin endekste iki yıldan bu yana ilk kez yaşanan düşüş, artan faiz oranlarının talebe zarar verdiğini gösterdi.

İstihdam endeksi de aynı dönemde 2,3 puan azalarak 47,3'e indi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 15 alt sektörü büyüme kaydederken, küçülme gösteren sektörler kağıt ürünleri, ahşap ürünleri ve mobilya oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan hazirana ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 52,4'ten 52,7'ye revize edildi.

Yukarı yönlü revizyona rağmen enflasyonist baskılar nedeniyle yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesinde seyreden imalat sanayi PMI verisi, mayısta 57 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, hayat pahalılığı nedeniyle hanehalkı talebinin soğudu, şirketlerin sermaye harcamalarının da sıkılaşan finansal koşullar ve karamsar görünüm nedeniyle ılımlı hale gelme belirtileri gösterdiği kaydedildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.