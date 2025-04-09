Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti

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Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş

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ABD Başkanı Trump'ın Çin'e gümrük vergisini yüzde 125'e çıkarıp diğer ülkelerin vergilerini 90 gün askıya almasının ardından piyasalar uçuşa geçti. ABD borsaları 10 dakika içinde 4 trilyon dolar değer kazandı. Borsa İstanbul da akşam seansında tavan yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha tüm dünyayı ters köşe yaptı. Geçtiğimiz hafta birçok ülkeye yönelik karşılıklı gümrük vergisi tarifelerini açıklayan Trump, bundan geri adım atmayacaklarını söyledi.

TRUMP VERGİ KARARLARINDAN VAZGEÇTİ

Ancak Trump dünya piyasalarını yerle bir eden kararından döndü. ABD Başkanı Trump, tüm ülkelere yönelik vergileri 90 gün askıya aldı. Bu karardan sadece Çin'i hariç tuttu. Üstüne Çin'in vergisini de yüzde 125'e çıkardı.

ABD BORSALARINDA SERT YÜKSELİŞ

Trump'ın dünyayı şaşırtan peş peşe kararları sonrası piyasalar da coştu. ABD borsaları gümrük vergisi haberleriyle yükselişe geçti. NASDAQ yüzde 10 yükseldi, 2008'den bu yana en büyük sıçramayı gerçekleştirdi. ABD borsaları Trump'ın kararından sonra 10 dakika içinde 4 trilyon dolar değer kazandı.

Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş

BORSA İSTANBUL'DA TRUMP ETKİSİ

Trump'ın kararları Borsa İstanbul'da da etkisini gösterdi. BİST 100, akşam seansında tavan yaptı.Borsa İstanbul'da ise akşam seansı tavan yaptı.

Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş

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Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıfikret malkoçoğlu:

Bir sarı deli yüzünden dünyanın düzeni önümüzdeki günlerde dalgalanmaya devam edeceğe benziyor..

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Haber Yorumlarıhd9pxsp8pq:

Borsa akşam tavan yapmadı

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Haber YorumlarıAhmet Şahin:

yalana bak battık içerdeyiz 1.5 senedir adiler

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

adsm borsadan kazanıyor olmasın ??

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