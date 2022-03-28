ABD Başkanı Biden'dan 2023 mali yılı için 5,8 trilyon dolarlık bütçe teklifi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2023 mali yılına yönelik 5,8 trilyon dolarlık bütçe teklifinde savunma harcamalarına yönelik finansmanın artırılması planlanıyor.

Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren bütçe teklifini ABD Kongresi'ne sundu.

Buna göre, bütçede 2023 mali yılında 4,6 trilyon dolarlık gelir sağlanması hedeflenirken, 5,8 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.

Savunma harcamalarına ayrılan kaynakta yüzde 4'lük artış

Biden'ın bütçe teklifi, savunmaya yönelik harcamalarda 2022 mali yılına kıyasla yaklaşık yüzde 4'lük artış öngörüyor.

Savunma harcamaları için 2023 mali yılında 813 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor. Bu tutarın 773 milyar dolarının Savunma Bakanlığına (Pentagon) aktarılması, 40 milyar dolarlık kısmıyla ise diğer bakanlıklar bünyesindeki savunma harcamalarının finanse edilmesi öngörülüyor.

Gelecek yıla ilişkin bütçe teklifinde savunma dışı harcamalar için ayrılan kaynağın ise yüzde 9,5 artışla 649,9 milyar dolara çıkarılması planlanıyor.

Ticaret Bakanlığının bütçesinin yüzde 31,2 artırılması öngörülüyor

Biden yönetiminin 2023 mali bütçesinin tutarında bir önceki mali yıla kıyasla yüzde 1,7'lik azalış olduğu hesaplanıyor.

ABD'de 2023 mali yılında Ticaret Bakanlığının bütçesinde yüzde 31,2'lik artışa gidilerek 11,7 milyar dolarlık kaynak ayrılması planlanıyor.

Söz konusu dönemde Gazi İşleri Bakanlığına ayrılan bütçenin yüzde 29,4, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına ayrılan bütçenin yüzde 27,1, Eğitim Bakanlığının bütçesinin yüzde 20,9 ve İçişleri ile Konut ve Kentsel Kalkınma bakanlıklarının bütçesinin yüzde 20,5'er artırılması öngörülüyor.

Ayrıca, Hazine Bakanlığının bütçesinin yüzde 19,9, Dışişleri Bakanlığının yüzde 17,7, Çalışma Bakanlığının yüzde 17,6, Tarım Bakanlığının yüzde 17,1, Enerji Bakanlığının yüzde 15,1 ve Adalet Bakanlığının yüzde 12,5 artırılması planlanıyor.

Milyarderlere yönelik vergilerde artış

Biden'ın bütçe teklifi, milyarderlerin ve şirketlerin daha fazla vergi ödemesini hedefliyor.

Bu kapsamda, serveti 100 milyon doları aşan Amerikalılar için gerçekleşmemiş kazançlar da dahil olmak üzere gelirleri üzerinden yüzde 20'lik asgari vergi alınması planlanıyor.

Beyaz Saray bu vergi uygulamasının toplumun yüzde 0,01'lik kesim için geçerliği olacağını belirtiyor.

Söz konusu vergi uygulamasının gelecek 10 yılda bütçe açığını 360 milyar dolar azaltması öngörülüyor.

Aynı zamanda kurumlar vergisi oranının yüzde 28'e çıkarılması planlanıyor.

Bütçe açığında azalış bekleniyor

Ekonomik tahminlerin de yer aldığı bütçe teklifinde, 2022 mali yılında bütçe açığının yıllık yaklaşık yüzde 50 azalışla 1,4 trilyon dolara düşmesi öngörülüyor. Bütçe açığının 2023 mali yılında ise 1,2 trilyon dolara gerilemesi hedefleniyor.

Biden yönetimi, ABD ekonomisinin 2022'de yüzde 4,2, 2023'te yüzde 2,8 ve 2024'te yüzde 2,2 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ise 2022'de yüzde 4,7, 2023 ve 2024'te ise yüzde 2,3'er artması bekleniyor.

"Önceki yönetimden daha az para harcadık, daha iyi sonuçlar elde ettik"

ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı bütçesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yönetiminin federal bütçe açığını bu yıl 1,3 trilyon dolardan fazla azaltma yolunda ilerlediğini belirtti.

Bir önceki yönetimden daha az para harcadıklarını ve daha iyi sonuçlar elde ettiklerine işaret eden Biden, "Bütçem bu ilerlemeyi sürdürecek, gelirleri artıran ve milyarderler ile büyük şirketlerin adil paylarını ödemelerini sağlayan ekonomik büyümeyi desteklemeye devam ederek açığı daha da azaltacak." ifadesini kullandı.

Biden, ABD'nin ulusal güvenliğine tarihin en büyük yatırımlarından biri için çağrıda bulunduğunu vurgulayarak, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına, Ukrayna'nın ekonomik, insani ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik ABD desteğiyle güçlü bir şekilde yanıt vermek için sürekli yatırım çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.