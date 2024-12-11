Üye Girişi
Haberler
Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama

 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi
İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

İşgalin en net görüntüsü

Avrupa Birliği'nden Rusya için kritik karar: Kremlin'i destekleyenleri de kapsıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki olarak 15'inci yaptırım paketinde anlaştı. Yeni paket, Rusya'nın askeri ve teknolojik gelişimine dolaylı katkı sağlayan kuruluşları da hedef alıyor.

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu da hedef alan 15'inci yaptırım paketinde anlaştı.

AB DÖNEM BAŞKANI DUYURDU

AB Dönem Başkanı Macaristan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki olarak 15'inci yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı. Yeni paketin mevcut yaptırım listesine daha fazla kişi ve kuruluş eklediği belirtilen paylaşımda, ihracat kısıtlamalarını aşarak Rusya'nın askeri ve teknolojik gelişimine dolaylı biçimde katkıda bulunan Rusya ve üçüncü ülkelerdeki kuruluşların da hedefe alındığına dikkat çekildi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE AİT GEMİLERİN FAALİYETLERİ KISITLANACAK

Paylaşımda, yeni yaptırımların Rusya'yı desteklemek amacıyla faaliyet gösteren üçüncü ülkelere ait gemilerin faaliyetlerini de kısıtlayacağı bildirildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili paylaşımında, "AB ve G7 ortakları Kremlin'e baskı yapmaya devam etmekte kararlı. Özellikle Rusya'nın gölge filosunu hedef alan 15'inci yaptırım paketimize ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA'YA GÜÇLÜ BASKIYI SÜRDÜRMELİYİZ"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da "Rusya'ya yönelik güçlü baskıyı sürdürmeliyiz. 15'inci yaptırım paketinin kabul edildiğini görmek güzel." ifadesini kullandı. Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli bir gölge filo kurduğu iddia ediliyor.

ŞİMDİYE KADAR 14 YAPTIRIM PAKETİ HAYATA GEÇMİŞTİ

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 14 yaptırım paketini hayata geçirmişti. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor. Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor. AB'nin yaptırım listesinde 2 bin 300'den fazla kişi ve kurum da yer alıyor.

Avrupa Birliği'nden Rusya için kritik karar: Kremlin'i destekleyenleri de kapsıyor
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
img

Manastırda bir rahip 54 çocuğa cinsel istismarda bulundu
img

Türk polisleri, Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli'nin yaptığını affetmedi
img

"Esad'ın gidişine onlar karar verdi"
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıASar Gnc:

su avrupa birligi insan haklarindan bahsetmesin ya, destekledikleri israil insana en büyük pisligi yapiyor, daha ne insan haklari

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnstagram Whatsapp çöktü mü 11 Aralık Çarşamba? WP çöktü mü, Whatsapp'a ne oldu? Siber saldırı mı oldu? Sosyal medya, Whatsapp, İnstagram, Facebook kim saldırdı,? Instagram ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba! Whatsapp ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba? Türk Telekom çöktü mü? 11 Aralık Türk Telekom ne zaman düzelecek? Sosyal medya çöktü mü 11 Aralık Çarşamba? İnternet çöktü mü? 11 Aralık Çarşamba internet neden çekmiyor, çöktü mü? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Aralık Çarşamba Facebook'a neden girilmiyor? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.