Haberler

AB uçuş emniyeti kurumu, Orta Doğu ve Basra Körfezi için "uçuş uyarısı"nı 1 Temmuz'a uzattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği'nin uçuş emniyeti kurumu EASA, Orta Doğu ve Basra Körfezi'ndeki risklerin devam ettiğini belirterek uçuş uyarısını 1 Temmuz 2026'ya kadar uzattı. Uyarı; İran, İsrail, Irak, Lübnan ve diğer bölge ülkelerinin hava sahalarını kapsıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyeti kurumu, Washington ile Tahran arasında varılan çerçeve anlaşmasına ve sağlanan ateşkese rağmen bölgedeki risklerin devam ettiğini belirterek, Orta Doğu ve Basra Körfezi'ne yönelik "uçuş uyarısı"nı 1 Temmuz 2026'ya kadar uzattı.

Köln merkezli Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Orta Doğu ve Basra Körfezi'ne ilişkin Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) kapsamındaki uyarısını güncelledi.

ABD ile İran arasındaki ateşkesin özellikle Hürmüz Boğazı ve çevresinde kısa vadeli ihlallere açık olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasındaki kırılgan ateşkes nedeniyle Lübnan hava sahasında askeri hareketlilik riskinin devam ettiği aktarıldı.

Orta Doğu ve Basra Körfezi için daha önce 24 Haziran'da sona ermesi planlanan uçuş uyarısı, yapılan son risk değerlendirmelerinin ardından 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Güncellenen uyarı; İran, İsrail, Irak, Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Suudi Arabistan hava sahalarındaki tüm irtifaları kapsıyor.

EASA, yolcu güvenliğini sağlamak adına hava yolu operatörlerine bu bölgelerden kaçınmaları ve rotalarını yeniden düzenlemeleri çağrısını yineledi.

Şirketlerin güncel risk değerlendirmeleriyle yüksek seviyede acil durum planı yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

EASA, bölgedeki askeri hareketlilik ve saldırı riskleri nedeniyle ilk olarak 28 Şubat'ta benzer bir uyarı yayımlamıştı. Çatışmaların sürmesiyle birlikte birçok bölge ülkesi de hava sahalarını sivil uçuşlara kapattı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

O da mı AK Parti'ye geçiyor? Sürpriz ziyarete manidar soru

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Böylesi hiç görülmedi! Cehennemi yaşayan ülkede bilanço ağırlaşıyor
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız
AK Parti'den kritik açıklama! 'Terörsüz Türkiye' için yeni yasal çerçeve geliyor

Gözler Meclis'te! Terörsüz Türkiye hedefi için yasal çerçeve geliyor
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı

Köye yerleşmişti! Rock müziğin asi kızı yıllar sonra görüntülendi
Aziz Yıldırım'dan büyük bomba! Süper Lig'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Vedat'ın ardından bir bomba daha! Süper Lig'de tarihi takas