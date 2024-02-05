AB Büyükelçileri Kars'a Geldi

Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Heyeti Başkanı Jurgis Vilcinskas ve beraberindeki AB Ülkeleri Büyükelçi Yardımcıları KATSO Başkanı Kadir Bozan ve yönetimiyle bir araya geldi.

Bir dizi temas ve açılışlarda bulunmak üzere Kars'a gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Büyükelçi Jurgis Vilcinskas ve beraberindeki AB Ülkeleri Büyükelçi Yardımcılarını KATSO Başkanı Kadir Bozan ile Meclis üyeleri karşıladı.

AB Büyükelçileri için organize edilen toplantıya KATSO Başkanı Kadir Bozan, Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Bakırhan, Kars Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş, Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp ve KATSO Meclis Üyeleri ile İşadamları katılım sağladı.

KATSO Başkanı Kadir Bozan, AB Türkiye Delegasyonu temsilcilerini Kars'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kars ve bölgenin genel ekonomik durumu hakkında bilgiler veren Bozan, "Kars'ın ülke genelinde meşhur olan ve Avrupa Pazarına açılmayı bekleyen ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünleri lojistik sorunlar ve kargo imkanları dolayısıyla AB ülkelerine ihraç etmekte güçlük çekmekteyiz. Ancak, AB ülkeleri ile kuracağımız ticari ortaklıklarla bu sorunları aşacağımızı, bu sayede AB Pazarında Kars olarak yer alabileceğimize inancımız tamdır" dedi.

Başkan Kadir Bozan, "AB ülkeleri ile son dönemlerde vize sorunları yaşanmaktadır. Vize başvurularında iş adamlarımız için 3-4 ay sonrasına randevu oluşturulmaktadır. Bu durumun iş adamlarımızı ziyadesiyle mağdur etmekte, ticaretimize darbe vurmaktadır. Bu noktada AB Büyükelçi yardımcılarımızdan konunun çözümüne ilişkin gerekli tedbirleri almalarını ve mağduriyetlerin önlenmesine ilişkin desteklerini talep ediyorum" diye konuştu.

AB Büyükelçi yardımcılarına Kars'ta üretilen ve ülke genelinde meşhur olan Kars Kazı, Kars Kaşar Peyniri, Kars Gravyer Peyniri, Kars Balı gibi ürünlerin de tanıtımını yapan Başkan Bozan, Kars yöresel ürünlerinin Büyükelçi yardımcıları vasıtasıyla AB piyasalarında tanıtılmasını ve Kars'tan talep edilmesi durumunda bu ürünlerin AB piyasalarında yerini alabileceğini kaydetti.

Ayrıca, Sarıkamış Kayak Tesisi hakkında bilgi veren Başkan Bozan, Sarıkamış Kayak Tesisinin Türkiye'nin en güzel kayak tesislerinden birisi olduğunu, kar kalitesi ve kayak imkanları bakımından Dünya çapında kaliteli özelliklere sahip bir merkez olduğunu belirterek, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin AB ülkelerinde tanıtılması konularında Büyükelçi Yardımcılarından destek istedi.

Toplantı esnasında AB Büyükelçileri sektör bazında iş adamlarına sorular sorarak Kars Ekonomisi ve sektörel sorunlar ve fırsatlar hakkında iş adamlarından bilgi aldı.

Ziyaretten son derece memnun olduklarını ifade eden AB Delegasyonu Başkan Jurgis Vilcinskas, misafirperverliklerinden ötürü KATSO Başkanı Kadir Bozan'a ve İşadamlarına teşekkür etti. - KARS