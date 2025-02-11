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Avrupa Birliği, ABD'nin çelik ve alüminyum vergisine sert tepki gösterdi

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergilerine karşı sert ve orantılı önlemler alacaklarını açıkladı. Von der Leyen, bu tarifelerin hem işletmeleri hem de tüketicileri olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirme kararına sert karşılık vereceklerini bildirdi. Von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararının ardından yazılı açıklamada bulundu.

"CEVAPSIZ KALMAYACAK"

ABD'nin Avrupa çelik ve alüminyum ihracatına tarife koyma kararından derin üzüntü duyduğunu dile getiren von der Leyen, tarifelerin vergi anlamına geldiğini ve bunun da işletmelerle birlikte tüketicileri olumsuz etkileyeceğini kaydetti.
Von der Leyen, "AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak. Haksız tarifelere karşı sert ve orantılı karşı önlemler alınacak." ifadesini kullandı.
AB'nin ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçeceğine işaret eden von der Leyen, Avrupa'daki çalışanları, işletmeleri ve tüketicileri koruyacaklarına vurgu yaptı.
Avrupa Birliği, ABD'nin çelik ve alüminyum vergisine sert tepki gösterdi
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıPanther Panthera:

Endiseliyiz, sakin bir sekilde takip ediyoruz. Hmmm

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